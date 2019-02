El alcalde de Zaragoza propone una renta básica universal e incondicionada para combatir la despoblación

Publicado 12/02/2019 10:07:42 CET

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha señalado que el problema de la despoblación requiere una reflexión, se tiene que abordar también desde el ámbito urbano, y se ha mostrado partidario de que se plantee seriamente "una renta básica universal, una renta básica incondicionada porque eso permitiría a la gente vivir donde quisiera, siempre y cuando tuviera acceso a unos servicios mínimos".

Santisteve ha expuesto que "hay muchos pueblos que tienen su cabecera de comarca a diez o quince minutos. Muchas veces el problema no es la distancias, el problema es que no se pueda vivir en cualquier sitio si no existe acceso a los servicios".

"Eso se consigue asegurando la subsistencia, disponiendo de un techo y una manutención y se lograría con la renta básica: la gente viviría donde quisiera y no tendría por qué ser necesariamente en las ciudades".

En declaraciones a Europa Press, Santisteve ha observado que a la gente le gusta cada vez más estar en contacto en la naturaleza, quiere tranquilidad y respirar aire puro y eso lo proporciona el medio natural.

"No creo que sea difícil. Está muy estudiado y hay una modelización de esa renta básica que, a la larga, supondría una reforma fiscal en profundidad" porque el principal problema es la riqueza". En este sentido, se ha preguntado: "De qué sirve tanta riqueza acumulada de una forma nada fértil para el conjunto de la sociedad. Ese inmovilizado de dinero que está en manos de cuatro a qué contribuye al bien común y al progreso de las sociedades".

"No se dan cuenta los ricos de que, cada vez, las sociedades son más desiguales y con un descenso de la calidad de vida no solo para los pobres sino también para ellos. En las sociedades inestables, con conflictos, se vive peor y las cosas funcionan también peor", ha finalizado diciendo.