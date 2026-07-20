Alcaldes socialistas exigen al Gobierno de Aragón que no boicotee las medidas de vivienda asequible en zonas turísticas

Reunión de alcaldes socialistas del Alto Aragón en Jaca para analizar las medidas de fomento de la vivienda asequible en las zonas turísticas y criticar la negativa del Gobierno de Aragón a adoptarlas. - PSOE ALTO ARAGÓN

JACA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón "desprecie" el trabajo de los municipios para encontrar soluciones que permitan precios asequibles a vecinos y trabajadores.

Alcaldes y concejales de las localidadades altoaragonesas de Aínsa, Biescas, Canfranc, Sabiñánigo, Jaca, Benasque, Hecho y Ansó, entre otras, se han reunido este lunes en Jaca para analizar la falta de vivienda en zonas turísticas y la negativa del Gobierno de Aragón a declararlas como zonas tensionadas.

Una veintena de regidores municipales socialistas han exigido al Gobierno de Aragón que deje la confrontación y trabaje con los ayuntamientos que están buscando soluciones para fomentar vivienda asequible en zonas tensionadas por los precios de mercado, especialmente las ubicadas en municipios turísticos. Entre los participantes han estado la presidenta de La Jacetania, Olvido Moratinos, los alcaldes de Sabiñánigo, Berta Fernández; de Aínsa, Enrique Pueyo; de Biescas, Lorena Cajal; o Canfranc, Fernando Sánchez.

Ante todos ellos, el secretario general de los socialsitas oscenses, Fernando Sabés, ha criticado que "el Gobierno de Jorge Azcón desprecie el trabajo y el esfuerzo de muchos alcaldes que buscan soluciones para que vecinos y trabajadores puedan tener acceso a un alquiler asequible y esté más ocupado en la confrontación con el gobierno central que en escuchar al territorio".

Sabés ha argumentado "la soledad de estos alcaldes y alcaldesas, que los 365 días del año atienden las necesidades reales de sus vecinas y vecinos y que en lugar de recibir apoyo del Gobierno de Aragón solo encuentran silencio y palos en las ruedas".

El socialista se ha referido a la negativa del Gobierno de Aragón de declarar zonas vulneradas municipios que ya lo habían solicitado, como Biescas y Aínsa, una medida que contempla el Plan Estatal de Vivienda y que, entre otras mejoras, ampliaría las ayudas para acceder a alquileres asequibles.

"¿Qué les queda a estos alcaldes si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés?", se ha preguntado Sabés.