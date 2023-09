La alcaldesa de Huesca apuesta por unir la avenida Juan XXIII y la calle Teruel por ser una cuestión "estratégica clave"

HUESCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, apuesta por la unión de las avenida Juan XXIII y la calle Teruel por ser una cuestión estratégica clave para la ciudad de Huesca. En estos términos se ha expresado la regidora al referirse a los proyectos que sobre movilidad tiene previstos el nuevo equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa.

Orduna se ha referido también a la necesidad de demoler el polígono de las Harineras para acometer la unión de la avenida Juan XXIII con la calle Teruel. "Son cuestiones estratégicas clave para la ciudad y primero hay que ejecutar las demoliciones de las Harineras para abordar las infraestructuras y abrir esa zona para unir a estos dos barrios". Otra de las pretensiones es sacar adelante la Ronda Este para evitar que los camiones circulen por la avenida de los Danzantes.

La movilidad va a ser uno de los asuntos destacados a lo largo de este mandato y una de las primeras acciones que se ha hecho al respecto ha sido reactivar la ponencia de movilidad, que llevaba un año sin hacerse, para abordar todos los retos a futuro que hay que acometer en este sentido, como la zona de bajas emisiones, entre otros.

"La ponencia de movilidad --ha comentado-- lleva un año sin reactivarse y es fundamental que la pongamos en marcha de nuevo, porque hay que abordar todos los retos a futuro que nos esperan, como la zona de bajas emisiones o dar solución al carril bici y a otras cuestiones que en materia de movilidad son muy importantes".

Por otra parte, la alcaldesa de Huesca ha informado de que, por el momento el proyecto de reforma de la avenida Martínez de Velasco está paralizado, porque hay que concretar las actuaciones a desarrollar buscando la participación de los vecinos y comercios y empresas de la zona.

Así, ha confirmado que la calle "Martínez de Velasco hay que hacerlo con una planificación estratégica y no mediante parcheos, por lo que el proyecto lo he parado y lo vamos a tratar y hablar con los vecinos y comerciantes y concretar qué es lo que queremos para esa zona que es una de las entradas a la ciudad y lo vamos a hacer bien, no corriendo, deprisa y mal".