La alcaldesa de Zaragoza: "Es difícil entender cómo el Gobierno de España parece defender más de Marruecos que a Ceuta"

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde permanecen aún cientos de inmigrantes en situación irregula han vuelto a construir chozas. - Marcos Moreno - Europa Press

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado su "preocupación" por la situación de Ceuta y ha asegurado que el resulta "muy complicado de entender cómo el gobierno de España parece estar más en la defensa de Marruecos que de sus propios vecinos de Ceuta", después de que hace un mes más de 72.000 inmigrantes entraran de forma irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que, "como todos los españoles", ha visto "con mucha preocupación ese asalto y esa invasión a la ciudad de Ceuta y como los españoles ceutíes están viendo alterada la normalidad de su vida, la seguridad y están reclamando ayuda y apoyo por parte del Estado para recuperar esa normalidad de la que se han visto privados en este mes".

Por ello, ha animado a los ciudadanos a que acudan a la concentración en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles, 2 de septiembre, para que los ceutíes "sientan que el resto de las ciudades, y en este caso, Zaragoza sí que estamos con ellos y vamos a apoyarles".

Chueca ha considerado que acudir a la plaza del Pilar a las 20.00 horas de este miércoles es un "gesto, pero, al final, los vecinos ceutíes vean que la ciudad de Zaragoza está con ellos y que vamos a apoyarles desde aquí y a solidarizarnos con esta situación tan lamentable que no deberían de estar viviendo".