Alcaldesa de Zaragoza pide "generosidad" a los sindicatos y "dejar de pensar en sí mismos" para poner en marcha VioGén

Archivo - Coche de la Policía Local de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido "generosidad" a los sindicatos para que la Unidad Égida "empiece cuanto antes para que las mujeres estén protegidas" y "dejen de pensar en sí mismos y más en las mujeres zaragozanas que sufren violencia de género".

Así lo ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de la reforma integral de la calle Utrillas, en el zaragozano barrio de Las Fuentes.

"Las negociaciones ya están cerradas, de hecho, ya lo trasladamos. La Unidad Égida, que nace para dar respuesta a una necesidad de la ciudad, la adhesión a VioGén, para mejorar la seguridad de las mujeres y para proteger su seguridad, tiene un plus", ha explicado Chueca.

Para recalcar su compromiso con el sistema VioGén, Chueca ha recordado que hasta el mandato de Jorge Azcón (2019-2023) "ningún alcalde anterior, ningún alcalde socialista decidió, ni tampoco de Zaragoza en Común, que Zaragoza podía contribuir con la Policía Local a ayudar a la Policía Nacional".

"Fue el alcalde Azcón quien inició los trámites y yo he continuado y he culminado", ha subrayado Chueca, para explicar que "ahora la cuestión es que ya tenemos ese convenio, hemos creado una nueva unidad --Égida-- con nueve agentes de Policía Local que van a dar ese servicio de ayuda a la Policía Nacional y, sobre todo, lo más importante, que van a proteger y que van a cuidar de mujeres zaragozanas".

CRÍTICA A LOS SINDICATOS

La situación actual, ha criticado Chueca, es que los sindicatos "están intentando cobrar un plus mayor y cambiar las condiciones respecto a las que se han pactado y nos han parecido razonables en base a lo que hemos visto que en otras ciudades están cobrando". Ha hecho notar que en muchas ciudades la Policía Local "no cobra ningún plus por este servicio, lo hace dentro de su salario y ya está".

Sin embargo, en Zaragoza "decidimos dar un plus como lo tiene la Policía Nacional, que además hemos subido casi al doble de lo que marcaba la sentencia del Tribunal Supremo, con lo cual, está acorde con las sentencias anteriores".

Así, "lejos de estar contentos para que por fin se pueda poner la Unidad Égida en marcha, empiecen la formación y puedan empezar las mujeres a estar protegidas, estamos viendo a unos sindicatos que lo único que están pensando es en querer cobrar más y en elegirse ellos a sí mismos y no en las mujeres", ha afeado la alcaldesa.

A su juicio, "lo importante es que Zaragoza tiene esta vocación de unirse al sistema VioGén, que las mujeres de Zaragoza van a poder estar más protegidas gracias a esa colaboración de Policía Local con Policía Nacional, que ya hay nueve agentes voluntarios que se han querido unir a la Unidad Égida con las condiciones que estamos ofreciendo, con ese plus".

Ha rememorado su compromiso de revisar el plus dentro de un año "en función del volumen de trabajo", pero "lo más razonable y en lo que todo el mundo tendría que estar pensando es en tener una vocación de servicio hacia los demás".