El PSOE acusa a Chueca de convertir la adhesión de Zaragoza al sistema VioGén en un "elemento propagandístico"

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha reclamado a Chueca que mejore los complementos salariales para equipararlos a los de la Policía Nacional, lo que supondría un desembolso de unos 20.000 euros. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Horacio Royo ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de haber convertido la incorporación de la Policía Local al sistema VioGén en un "elemento propagandístico", después de que únicamente nueve agentes hayan solicitado incorporarse a la nueva unidad --Égida-- encargada de la protección de las víctimas de violencia de género.

En rueda de prensa este miércoles, 30 de julio, Royo ha asegurado que conoció este dato con una "sensación de profunda vergüenza" y ha lamentado que el Consistorio pueda no ser capaz de completar la unidad específica pese a contar con una plantilla de alrededor de 1.100 policías locales.

El edil socialista ha recordado que fue hace siete años cuando el entonces alcalde Jorge Azcón anunció que Zaragoza se incorporaría al sistema VioGén y ha criticado que, transcurrido ese tiempo, la adhesión siga sin materializarse plenamente.

"Después de siete años de anuncios vacíos del Partido Popular todavía no contamos con los agentes suficiente para completar la unidad y ni siquiera tenemos fechas concretas para su formación", ha señalado, en referencia al anuncio realizado recientemente por la alcaldesa, Natalia Chueca, de que esa formación comenzará durante el otoño.

Para Royo, este retraso evidencia una "lentitud exasperarte" y una "falta de rigor impropia de la cuarta ciudad de España", además de demostrar que la lucha contra la violencia machista "no ha sido ni es una prioridad" para el Gobierno municipal.

"PÉSIMAS CONDICIONES LABORALES"

Ha atribuido la escasa respuesta de los agentes a las condiciones laborales y económicas ofrecidas para integrarse en la nueva unidad. Según ha explicado, el Ayuntamiento plantea un complemento de alrededor de 90 euros mensuales para unos puestos que exigen una disponibilidad de cerca de 328 días al año, una cuantía que comparado con los aproximadamente 265 euros que perciben los agentes de la Policía Nacional que desarrollan funciones similares.

"¿De verdad alguien puede sorprenderse de que no haya suficientes agentes que se hayan sentido atraídos para integrar esta unidad?", se ha preguntado Horacio Royo.

A su juicio, la diferencia económica demuestra que el Ejecutivo municipal no ha dotado al proyecto de los recursos necesarios y ha insistido en que la equiparación de ese complemento supondría un coste adicional de unos 20.000 euros anuales.

Igualmente, Royo ha defendido que esa cantidad es "mínima" dentro del presupuesto municipal y ha comparado su importe con otras partidas aprobadas por el Ayuntamiento, afirmando que representa menos del coste de otras actuaciones impulsadas por el Gobierno local.

RECLAMA NEGOCIAR CON LOS SINDICATOS

En este punto, el edil del PSOE ha instado al Gobierno municipal a abrir una negociación con los sindicatos para mejorar las condiciones de estos puestos y ha pedido que la subvención solicitada al Gobierno de Aragón para la implantación del sistema VioGén se destine a retribuir adecuadamente a los agentes que formen parte de la unidad.

También ha rechazado la posibilidad de que el servicio comience a funcionar sin cubrir todas las plazas previstas, al considerar que ello incrementaría todavía más la carga de trabajo y la disponibilidad exigida a los policías que finalmente se incorporen.

"Si nace incompleta, las condiciones laborales de los miembros de esa unidad serán todavía peores", ha advertido, al tiempo que ha rechazado las declaraciones realizadas por el consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, durante una reunión con representantes sindicales, en la que, según ha indicado, planteó que la unidad podría ponerse en marcha aunque no se cubrieran todas las plazas.

A su juicio, el responsable municipal debería "sentarse" con el resto del Gobierno para habilitar los recursos necesarios y resolver el problema en lugar de plantear esa posibilidad.

El concejal socialista ha sostenido que el problema no responde a una falta de compromiso de la Policía Local con la protección de las víctimas de violencia machista, sino a la condiciones planteadas por el Gobierno municipal para integrar la nueva unidad.

En este sentido, ha subrayado que los agentes "llevan muchos años protegiendo a las mujeres" antes incluso de la adhesión de Zaragoza al sistema VioGén y ha defendido que merecen "un reconocimiento digno y unas condiciones acordes con la responsabilidad que asumen".

Asimismo, Royo ha acusado al equipo de gobierno de utilizar la implantación del sistema VioGén como un instrumento de "propaganda" para tratar de "blanquear las cesiones a la ultraderecha" durante los últimos años, en lugar de dotarlo de los recursos necesarios.

Por ello, ha reclamado que los 38.000 euros de subvención concedidos por el Gobierno de Aragón para la puesta en marcha del sistema se destinen íntegramente a mejorar la retribución de los policías que formen parte de la unidad Égida, en lugar de mantener unas condiciones que, a su juicio, dificultan completar la plantilla prevista.

EXIGIRÁ EXPLICACIONES EN SEPTIEMBRE

La Policía Local de Zaragoza lleva años trabajando en la protección de las víctimas de violencia machista, con independencia de la futuro adhesión al sistema VioGén, y ha defendido el compromiso de los agentes y de los mandos policiales en esta materia, ha observado Royo.

En este sentido, ha insistido en que la incorporación al sistema estatal no constituye el inicio de ese trabajo, sino una promesa política del Gobierno municipal que, a su juicio, acumula ya siete años de retraso.

Por último, ha anunciado que el Grupo Socialista volverá a exigir explicaciones al Gobierno de Zaragoza a partir del mes de septiembre y presentará las iniciativas que considere oportunas para que el Ayuntamiento negocie con los representantes sindicales y complete la unidad con unas condiciones laborales que permitan atraer a un número suficiente de agentes.