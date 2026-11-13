Alegría afirma que "la única papeleta que garantiza este 29N es la del PSOE"

Candidatos del PSOE han abierto la campaña con un pequeño concierto. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral ha dado comienzo en la sede de los socialistas aragoneses con un concierto que han ofrecido el cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, a la batería, y la número 2, Marta Gracia, que ha puesto la voz a la canción 'Revolución', y se han mostrado convencidos de que van a ganar estas elecciones frente a la "involución de las derechas". La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha señalado que "solo hay una papeleta que garantizará un Gobierno de progreso, la del PSOE".

"El concierto será mucho más largo el próximo 29 de noviembre", ha dicho Alegría, que ha apelado a la movilización y al "voto útil y estratégico" para garantizar la continuidad de un proyecto de Gobierno progresista. Ha contrapuesto el proyecto liderado por Pedro Sánchez al de Feijóo y Abascal, que identifica con los recortes y el retroceso. "Nadie se puede quedar en casa", ha advertido, antes de animar a llenar las urnas de "puños y rosas".

La líder del PSOE en Aragón ha comenzado su intervención agradeciendo la participación de los candidatos músicos Marta y Fernando, y ha avanzado que espera regresar a la sede socialista el próximo 29 de noviembre para celebrar la victoria del PSOE. "Si hoy estamos aquí en la antesala del arranque de la campaña electoral, no tengáis ninguna duda de que el 29 de noviembre este concierto será mucho más largo porque vendremos a esta sede a celebrar la victoria del PSOE", ha subrayado.

Alegría ha reconocido que todos los votos son útiles para expresar la voluntad ciudadana y desarrollar un programa electoral, pero ha defendido que quienes quieran garantizar la continuidad de un Gobierno progresista deben respaldar al PSOE. "A todo aragonés y aragonesa que quiera que a partir del 29 de noviembre España siga avanzando, siga progresando y siga conquistando nuevos derechos laborales y sociales, solo hay una papeleta que garantizará ese Gobierno del progreso, que es la papeleta del Partido Socialista Obrero Español".

La secretaria general del PSOE Aragón también ha querido trasladar un reconocimiento expreso a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales por su contribución a la conquista de derechos laborales y sociales. "Gracias a ellos hoy todos los trabajadores y trabajadoras de Aragón y de España disfrutan de importantes derechos laborales y sociales", ha expuesto. Frente a quienes, según ha denunciado, insultan y desprecian a los trabajadores, ha reivindicado que el PSOE siempre ha estado, está y estará al lado de la clase trabajadora.

En el inicio de los quince días de campaña, Pilar Alegría ha defendido que el lema 'La fuerza de la gente' debe convertirse en una llamada a la movilización que permita reproducir la participación de las elecciones de 2023. "Si somos capaces de movilizarnos como lo hicimos en el año 2023, a mí no me cabe ninguna duda de que a partir del 29 de noviembre de 2027 este país tendrá de nuevo un Gobierno progresista", ha manifestado.

Asimismo, ha contrapuesto dos modelos políticos: el que representa, según ha mencionado, un Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, que quiere que Aragón y España avancen y progresen, y el que atribuye a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que ha identificado con "el recorte, el retroceso y la involución".

En este contexto, ha insistido en que la movilización ciudadana es determinante para evitar un cambio de rumbo político. "La fuerza la tiene la gente con su voto, con su movilización, con sus ganas y con su ilusión", ha apostillado.

Para respaldar su argumento, Alegría ha repasado algunos de los avances sociales y laborales impulsados por los gobiernos de Pedro Sánchez desde 2018, pese a las dificultades parlamentarias y a la condición de minoría en el Congreso. Entre ellos, se ha referido la evolución de las pensiones en Aragón porque cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018, los aproximadamente 300.000 pensionistas aragoneses cobraban una pensión media de unos 1.000 euros, mientras que actualmente se sitúa cerca de los 1.500 euros.

Igualmente, ha puesto en valor la subida del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735 euros en 2018 a más de 1.220 euros, así como el impulso a la Formación Profesional. En este ámbito, ha aseverado que más de 11.000 aragoneses disfrutan de una plaza de FP y ha mencionado los más de 2.600 millones de euros destinados a becas para facilitar que los jóvenes puedan continuar sus estudios con independencia de la situación económica de sus familias.

También Alegría ha hablado sobre la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de menores, que han pasado de cinco semanas en 2018 a 19 semanas, conforme los datos expuestos durante su intervención.

"Esos son los derechos que hemos conquistado durante todos estos años", ha reivindicado, antes de plantear el potencial de una mayoría parlamentaria más amplia: "Si todo eso hemos sido capaces de hacerlo con minoría parlamentaria, qué no haremos si conseguimos ese apoyo masivo de los ciudadanos, de los aragoneses y de todos los españoles.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

Por su parte, Fernando Beltrán y Miguel Dalmau, cabezas de lista al Congreso y al Senado por Zaragoza, han hecho un llamamiento a la movilización y a la participación electoral de cara al próximo 29 de noviembre, defendiendo la necesidad de ganar para avanzar y consolidar los derechos sociales. Ambos han reivindicado la fuerza de la gente, la defensa de los servicios públicos y la importancia de dar voz a quienes más lo necesitan.

Beltrán ha situado las elecciones del próximo 29 de noviembre como una confrontación entre dos modelos de sociedad. "Estas elecciones van de dos modelos. Está el modelo de la gente que nos creemos los derechos y el bloque PP-VOX, que quiere suprimir lo ya adquirido", ha dicho.

Frente a lo que ha definido como una política basada en los insultos y la degradación, Beltrán ha reivindicado una forma de trabajar "con sosiego y cabeza", frente a quienes, según ha señalado, no presentan otro objetivo que "cargarse a Pedro Sánchez". "Nosotros pensamos que hay que beneficiar a la mayoría, no solo a los de siempre", ha remarcado.

Durante su intervención ha denunciado que las instituciones gobernadas por el PP y por Vox desoyen las demandas ciudadanas, especialmente en materia de vivienda. El cabeza de lista al Congreso por Zaragoza ha querido destacar el papel de quienes sostienen los servicios públicos y trabajan con las personas más vulnerables: profesionales de la educación pública, la sanidad, las residencias de mayores y los centros de menores. "Aquí estamos las personas que defendemos la educación pública, la gente de la fuerza que defiende la sanidad pública, la gente que trabaja en residencias de ancianos y en centros de menores; en servicios públicos que pueden poner en riesgo y con personas vulnerables a las que hay que poner voz. Y nosotros les vamos a poner voz".

Miguel Dalmau ha considerado que existe una oportunidad para convencer y ganar, y ha subrayado que el proyecto está "más fuerte de lo que los incrédulos pensaban". En este sentido, ha declarado que "tenemos la obligación de luchar, convencer y pelear", porque, ha insistido, "tenemos que ganar para avanzar y progresar".