Alegría considera "más que merecido" el reconocimiento a Javier Lambán, pero critica que el PP lo "utilice"

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés y la ministra Portavoz, Pilar Alegría (c), llegan al segundo día del debate de política general sobre el estado de la Comunidad autónoma de Aragón, en las Cortes de Aragón - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado la "utilización" que, a su juicio, está haciendo el PP de la figura del expresidente aragonés Javier Lambán, al que el Gobierno autonómico concederá el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, a título póstumo.

Un reconocimiento "bienvenido" y "más que merecido" para un exdirigente que el PSOE "respalda y respeta", tanto "durante su mandato de presidente del Gobierno y por supuesto también como secretario general", según ha opinado Alegría este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde ha asistido a la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad.

Sin embargo, la líder de los socialistas aragoneses no olvida "lo que decía entonces el que ahora quiere utilizar su figura y su trabajo", en referencia al presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón, que este miércoles anunció la concesión del galardón.

"Nunca vamos a aceptar es esa utilización que está realizando el Partido Popular con lo que llegó a decir de la persona de Lambán y del trabajo de Lambán durante sus años de presidente de esta comunidad autónoma", ha asegurado.