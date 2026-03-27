Alegría (PSOE) cree que Cuerpo y Arcadi España harán "una gran labor" y desea "lo mejor" a María Jesús Montero

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz de este partido en las Cortes autonómicas, Pilar Alegría, se ha mostrado convencida este viernes de que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, y el nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, realizarán "una gran labor" y, además, ha deseado "lo mejor" a María Jesús Montero, quien ha dejado el Ministerio de Hacienda para encabezar la candidatura de los socialistas a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pilar Alegría ha afirmado: "No voy a ser objetiva". Ha comentado que tuvo "la enorme suerte de conocer y compartir mucho tiempo con el ministro Cuerpo", demostrando una "gran labor" al frente de Economía, lo mismo que España, quien "conoce muy bien la política desde todos los niveles, tanto autonómica como nacional". Ambos "tienen trabajo por delante" y Alegría espera y desea que "hagan una buena labor".

En cuanto a María Jesús Montero, la dirigente del PSOE Aragón ha señalado que ha ocupado "un papel clave" durante "muchos años" en el Gobierno de España. "Ahora, como compañera, también desearle lo mejor en esas próximas elecciones de Andalucía", ha añadido Alegría.