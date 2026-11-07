Alegría (PSOE) denuncia que Azcón "ha convertido Aragón en una de las comunidades con la vivienda protegida más cara"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el evento sobre vivienda organizado por las Juventudes Socialistas de Huesca. - PSOE

HUESCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha denunciado que "Jorge Azcón ha convertido Aragón en una de las comunidades con la vivienda protegida más cara".

Lo ha dicho este sábado en el coloquio que ha tenido lugar en Huesca sobre vivienda, organizado por Juventudes Socialistas del Alto Aragón y en el que han participado el secretario general de esta organización, Manuel Díez, la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal y el concejal socialista en Huesca, Fernando Sarasa.

Ha advertido Pilar Alegría de que en menos de dos años el precio de la vivienda protegida en Aragón ha subido un 25%. Desde que gobierna Jorge Azcón, Aragón ha pasado de ser la penúltima comunidad con los precios más bajos a situarse prácticamente en cabeza: una vivienda protegida de 90 metros cuadrados ha pasado de costar unos 150.000 euros a rozar los 200.000 euros.

Alegría ha criticado "que el Gobierno de Jorge Azcón, por una cuestión de sectarismo ideológico, se haya negado a poner en marcha la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas". Ha recordado que basta con un único requisito: que las familias dediquen al menos el 30% de su renta media a pagar la hipoteca o el alquiler, algo que, ha subrayado, ocurre en la práctica totalidad de los municipios aragoneses.

Y frente al sectarismo ideológico de Azcón, en otras Comunidades Autónomas sí aplican la ley de Vivienda. Pilar Alegría ha recordado a Navarra, Cataluña y Galicia, esta última gobernada por el PP, "donde se han declarado zonas tensionadas y gracias a ello en ciudades como Barcelona, Euskadi, Ña Coruña o Irún el precio del alquiler se ha reducido.

Pilar Alegría ha calculado que "solo con la declaración de Zaragoza, Huesca y Teruel como zonas tensionadas, Aragón recibiría algo más de 20 millones de euros para comprar vivienda y convertirla en protegida, y para mejorar las ayudas al alquiler de los jóvenes. Por el sectarismo del señor Azcón, nos roban esa posibilidad", ha lamentado.

Y mientras la negativa de Azcón a aplicar la Ley de Vivienda, en otras Comunidades como Euskadi han recibido 30 millones de euros por declarar zonas tensionadas en más de 13 municipios, y los ha destinado a comprar a Blackstone más de 500 viviendas para convertirlas en protegidas para siempre, de modo que no se pueda hacer negocio con ellas.

Por su parte, Manuel Díez se ha referido a la preocupación entre los jóvenes en el acceso a una vivienda digna. "Queremos tener acceso a una vivienda digna, accesible, poder vivir en lugares que nos han visto nacer, en el medio rural", ha dicho.

Y ha lamentado que "las políticas en el Gobierno de Aragón, de PP y Vox, en contra de aplicar la Ley de la Vivienda, en contra de declarar zonas tensionadas, en contra de recibir parcelas que ceden y ponen a disposición los ayuntamientos para construir vivienda asequible, están cansando a la juventud, pero ya no solo a la juventud, sino a toda la sociedad".

Díez se ha referido al problema de zonas turísticas que desde el año 2023, cuando comenzó el Gobierno PP-Vox en Aragón "el precio de la vivienda ha aumentado un 25%, es decir, en Jaca un apartamento de 70 metros cuadrados cuesta 800 euros al mes, no hay prácticamente en alquiler, y el salario medio de Jaca es en torno a los 1.400 euros".

"Es inviable, la gente está compartiendo habitaciones, hace falta que vengan médicos, hace falta que vengan profesores y no hay disponibilidad de vivienda. Y si se hubiera aplicado las zonas tensionadas en Jaca, dramas como el que han pasado en un bloque de protección oficial en el que de un día para otro se les ha subido el precio de casi 400 euros al mes a 700, siendo zonas tensionadas, no hubiera pasado", ha añadido.