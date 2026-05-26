Alegría (PSOE) lamenta en Calatayud el "afán privatizador" del PP en Servicios Sociales

Reunión PSOE con trabajadoras de ayuda al domicilio de Calatayud. - PSOE ARAGÓN

CALATAYUD (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reprobado "el afán privatizador del Partido Popular, que ha llegado también a los servicios sociales", tras conocer la intención del Ayuntamiento de Calatayud de privatizar el Servicio de Ayuda a Domicilio que desde hace 38 años presta atención a unas 250 personas del municipio.

Alegría se ha reunido este martes en Calatayud con las 21 trabajadoras afectadas por esta decisión para escuchar sus reivindicaciones y conocer de primera mano una situación que ha calificado como "ejemplo de una forma de gobernar basada en la privatización y la falta de diálogo".

Las trabajadoras desarrollan una labor con una clara vocación de servicio público y cuentan con el reconocimiento de los usuarios de este recurso, ha destacado.

La dirigente socialista ha criticado que la decisión se quiera llevar a cabo "de manera unilateral, sin escuchar a las trabajadoras y sin buscar acuerdos con el resto de grupos municipales", y ha señalado al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, como "alumno aventajado" de las políticas privatizadoras del Partido Popular.

Tras el encuentro, Pilar Alegría ha anunciado que el PSOE impulsará iniciativas tanto en las Cortes de Aragón como desde el Ayuntamiento de Calatayud para mostrar su rechazo a esta privatización y defender el mantenimiento de unos servicios sociales públicos y de calidad.

Asimismo, ha recordado el compromiso de los socialistas con la mejora de las condiciones laborales y profesionales de las trabajadoras de los cuidados y los servicios sociales, sectores altamente feminizados. En este sentido, ha reclamado también la puesta en marcha de una residencia pública en Calatayud, una demanda ya planteada durante la pasada campaña electoral.

TRABAJADORAS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES

Durante su visita a la localidad, Alegría ha mantenido además un encuentro con trabajadoras de la actual residencia de mayores para conocer su situación y las necesidades existentes en el municipio.

La secretaria general del PSOE Aragón ha lamentado igualmente que Aragón haya perdido más de 600.000 euros en ayudas a la dependencia financiadas por el Gobierno de España, una situación que ha atribuido a la "incapacidad del Gobierno de Jorge Azcón para gestionar recursos fundamentales para quienes más los necesitan".

Junto a Pilar Alegría, ha estado la diputada Mónica Iglesias y la portavoz del PSOE en Calatayud, Sandra Marín.