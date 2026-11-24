HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento a votar al Partido Socialista, "para darle cuatro años más de gobierno progresista a nuestro país, para seguir avanzando. La papeleta del PSOE es la papeleta de la política útil, la de la buena educación, la de la política constructiva".

Alegría ha añadido, durante su intervención en el mitin del PSOE, que se ha celebrado en la tarde de este martes en el Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa, que "hoy Huesca, hoy Aragón, hoy España es mucho mejor que lo que nos encontramos en el año 2018".

La líder del PSOE en Aragón ha expuesto que "en 2018 veníamos de escuchar numerosas manifestaciones, especialmente de los pensionistas, también aquí en Aragón, que venían de manifestarse y de gritar amargamente que ya estaba bien de esas revalorizaciones del 0,25, que costaba más el sello que la revalorización en su pensión, una pensión de 1.000 euros y, que hoy, a pesar del voto contrario del Partido Popular y de Vox, y gracias a las políticas de Pedro Sánchez, esos pensionistas aragoneses que percibían 1.000 euros están recibiendo una pensión superior a los 1.500 euros".

Ha proseguido diciendo que en 2018, "las 65.000 aragoneses y, sobre todo aragonesas, que estaban cobrando el salario mínimo interprofesional, percibían 735 euros, y hoy han visto cómo se le ha revalorizado en un 75% y son ya 1.286 euros lo que están recibiendo. Y seguiremos subiéndolo porque ese es nuestro compromiso frente a aquellos que dicen que si llegan al Gobierno, que no llegarán, dicen que esto del salario mínimo no lo terminan de ver".

Alegría, además ha hecho referencia al permiso por maternidad y paternidad que se ha visto incrementado hasta llegar a las 20 semanas para "que esos padres y esas madres puedan estar al cuidado de sus hijos".

En su opinión, "la movilización del 29N debe de ser brutal y la de las mujeres tiene que ser histórica. Necesitamos la fuerza de las mujeres. Si llegan al Gobierno aquellos que siguen negando la violencia machista y dicen que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, van a recortar nuestros derechos. Así que todas a votar", ha remarcado.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha asegurado que "tenemos enfrente el proyecto de involución, de recortes y de privatización, que aquí en Aragón se recoge en dos papeletas, Vox y Partido Popular. Ya no existen dos derechas. Partido Popular y Vox, Vox y Partido Popular, tanto monta, monta tanto. Dos partidos políticos, dos siglas diferentes, pero el mismo proyecto de involución y recortes para España y para Aragón".

Ha recalcado que "ese proyecto de involución, de recortes, de mala educación es el que llevan desplegando también todos estos días de campaña. El Partido Popular ha ido a desprecio y a insulto diario". Alegría ha enumerado que "en estos doce días de campaña han insultado a los andaluces, a los sorianos, al colectivo LGTBI, a los maestros y maestras de la escuela pública, a los migrantes, a los votantes de la izquierda, a la clase trabajadora, a los sindicatos, a la Séptima, a la televisión pública, al presidente Sánchez, obvio. Y se dicen el partido de todos, son el partido de los desprecios constantes".

De Vox, ha comentado que su candidato Santiago Abascal "no sabe de nada" y "lo único que ha hecho ha sido criticar e insultar a lo largo de todos estos años".

En el otro lado, ha considerado Alegría, "tenemos a los mejores, al ministro Cuerpo y al presidente Sánchez, que saben de economía, que saben de inglés, que saben de buena educación y, sobre todo de política útil".

"SÓLO HAY UNA OPCIÓN PROGRESISTA"

El secretario general del PSOE en el Alto Aragón, Fernando Sabés, ha manifestado que el PSOE va a ganar, "todo el mundo tiene que ir a votar, que nadie se quede en casa. Hay que explicarle a todo el mundo en esta provincia, que sólo hay una opción progresista, sólo hay una opción que pueda obtener un resultado de tener uno o dos congresistas".

Así, ha expresado su deseo que que el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, sea el segundo diputado de esta provincia. "Lo tenemos muy claro, dos diputados y tres senadores de progreso este próximo domingo desde el Alto Aragón para apoyar a Pedro Sánchez. El domingo nos jugamos seguir evolucionando o volver al pasado".

Sabés ha apuntado que la política deben hacerla las buenas personas, como lo son los miembros de las candidaturas socialistas. "Conocen la provincia, los pueblos, las ciudades, son personas normales, educadas, que no insultan, que escuchan a sus vecinos y vecinas y que trabajan por y para ellos y ellas". Y ha ironizado: "Frente al amargor que destila la derecha y la ultraderecha, nuestra fruta, la de la provincia de Huesca, es dulce, como nuestra tierra y como tantas personas que trabajan cada día para sacarla adelante".

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Huesca, Elena Nasarre, ha señalado que "vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de la gente, por impulsar esas medidas en vivienda, en alquiler asequible, en vivienda protegida para toda la vida y que sean un derecho y no un negocio".

"Pero no solo con la vivienda, no solo. Con el agua estamos viendo que vuelven a rescatar el trasvase del Ebro y lo vamos a parar, aunque no lo vamos a parar cuando estemos en el Gobierno, no. Lo vamos a parar el próximo 29 de noviembre. No lo vamos a consentir, ningún altoaragonés puede votar a partidos que quieran un trasvase del Ebro".

Nasarre también ha querido subrayar que "los centros de datos no pueden comercializar con nuestra energía. Azcón les pone alfombra roja. Nosotros, regulación, regulación y regulación para que reviertan al territorio". La candidata ha asegurado que necesitamos a Pedro de presidente otra vez porque tiene la valentía de decir no a las motosierras, a los recortes, para hacer frente a cuestiones que nos importan".

La cabeza de lista de Senado de Progreso, la socialista Tania Solans, ha recordado la importancia de la movilización, de acudir a las urnas.