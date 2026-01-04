Alegría (PSOE) promete mejorar las instalaciones deportivas, sobre todo en los pueblos pequeños

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, asiste al XXIII Torneo de Reyes de Fútbol Sala Femenino en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado este domingo su compromiso de apostar por la mejora de las instalaciones deportivas en toda la Comunidad, especialmente en los pequeños municipios y los barrios rurales.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al XXIII Torneo de Reyes de Fútbol Sala de Monzalbarba, la líder socialista ha recalcado que en estas localidades "viven un número muy importante de aragoneses que necesitan también ver mejoradas esas instalaciones deportivas para que sean utilizadas por los niños, por las niñas, por los escolares, pero también por la ciudadanía en general, porque hablar de deporte es también hablar y apostar por la salud".

Asimismo, ha incidido en la importancia del deporte base, que contribuye a fomentar la práctica deportiva entre escolares y a inculcarles unos hábitos para seguir practicando en la edad adulta. "El deporte base es el princial trampolín para que luego, si así lo deciden, puedan seguir esa trayectoria y recorrido deportivo", ha dicho.

Pilar Alegría ha insistido en la necesidad además de que estas instalaciones deportivas estén en buen estado para que también puedan utilizarlas la ciudadanía en general. "Hablar de deporte es hablar y apostar por la salud, por la mejora de la salud y, por tanto, creo que es un compromiso necesario y queremos llevarlo a cabo a partir del próximo 8 de febrero desde la presidencia de Aragón", ha remarcado desde Monzalbarba, desde donde ha constatado su compromiso con el deporte, especialmente con el deporte base y el deporte femenino.

La candidata del PSOE a las elecciones del 8 de febrero ha estado acompañada de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, para asistir al XXIII Torneo de Reyes de Fútbol Sala, que ha disputado la fase final en categoría femenina en el pabellón municipal de este barrio rural zaragozano. Antes ha estado en Utebo, donde se han celebrado algunos de los partidos del campeonato de España infantil y cadete de selecciones autonómicas de baloncesto.



