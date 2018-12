Allué (PAR) aboga por una candidatura de integración para volver al Ayuntamiento tras ganar las primarias

Publicado 19/12/2018 10:55:47 CET

ZARAGOZA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica, Elena Allué, ganadora de las primarias del Partido Aragonés a la Alcaldía de Zaragoza, ha apostado por hacer una candidatura de integración, con el reto de que esta fuerza política vuelva al Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Elena Allué ha manifestado su "gran satisfacción" por haber resultado elegida "con el apoyo de una amplia mayoría de la militancia", un 59,60 por ciento, en las primarias a la Alcaldía de Zaragoza por el PAR, frente al otro candidato, el presidente del comité local del PAR-Zaragoza, Sergio Larraga, que ha logrado un 34,41 por ciento de los votos.

La participación ha sido de un 51,89 por ciento. Un 1,32 por ciento de los votos ha sido en blanco y un 0,7 por ciento nulos.

"HAY QUE SUMAR"

En declaraciones a Europa Press, Allué ha avanzado que tratará de estar a la altura de lo que espera la militancia de ella y se ha declarado partidaria de "conformar equipos para conseguir que el aragonesismo vuelva al Ayuntamiento de Zaragoza" tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

Ha contado que tras resultar elegida en estas primarias ha trasladado a Sergio Larraga su disposición de trabajar en una lista integrada para que todos los que quieran puedan participar: "Por mi parte he tendido la mano porque hay que sumar, es evidente, y trabajar para lograr es reto que, es complicado, porque el PAR no ha estado en los últimos ocho años, aunque eso también es una ventaja al no haber participado de esa situación incómoda de frentismos y queremos aportar serenidad y moderación con sentido común y dar ese tinte aragonesista".

Sobre el escenario político actual, Allué ha observado que "hay partidos que ya estaban antes y ahora han radicalizado su postura y se han pasado a los extremos, mientras que el centro se ha quedado huérfano por completo. Ahí está el hueco que tiene un partido de centro como el PAR para poner sensatez en la política", ha observado.

Una vez que se conformen los equipos de campaña, hasta principios de enero, se trabajará con las líneas maestras del programa electoral. Lo último en cerrar serán las listas.