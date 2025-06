Allué (PP) insta al Ministerio de Educación a actualizar los temarios de acceso a los puestos docentes

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo del PP de las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha presentado este jueves una proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Educación a actualizar los temarios de los procesos selectivos a los cuerpos docentes en coordinación con las comunidades autónomas, expertos en educación y representantes de la comunidad educativa.

En rueda de prensa, Allúe ha explicado que "tenemos temarios que no se han actualizado en 30 años, muchos de ellos incluso no están adaptados a la legislación actual, además de no recoger los avances tecnológicos y científicos que se han dado en las últimas décadas. En estos momentos se están realizando oposiciones de ESO, FP, idiomas y arte, no está bien que estos opositores se presenten con temarios absolutamente obsoletos".

"No podemos construir un sistema educativo moderno con herramientas del siglo pasado. Los temarios sobre los que hoy se examinan nuestros futuros docentes, como digo, algunos datan de hace casi tres décadas. Por lo tanto, ¿cómo podemos exigir excelencia y actualidad a nuestro profesorado si el punto de partida del proceso selectivo está completamente desfasado?", ha cuestionado Allué.

La diputada popular ha recordado que el Gobierno de Aragón ha lanzado la mayor oferta pública de empleo, con más de 1.000 plazas. "Queremos avanzar en la excelencia, en la calidad de nuestro sistema educativo y para eso que los temarios estén actualizados y acorde con la realidad educativa es algo fundamental".

"El Ministerio de Educación debe actuar con urgencia, es algo de sentido común, debe haber una actualización de los temarios que debe ir alineada con la normativa actual, con las competencias actuales y con los avances educativos, tecnológicos y científicos", ha considerado la portavoz de Educación del PP.

Por eso, la iniciativa del PP pide también garantías para que la actualización de temarios responda a las necesidades reales del sistema educativo e insta al Ministerio a establecer un calendario claro, con la antelación suficiente para su entrada en vigor, que permita que los aspirantes a docentes puedan prepararse adecuadamente y con seguridad jurídica.