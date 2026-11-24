Archivo - La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha lamentado este martes que el presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, "haya vuelto de nuevo a Huesca con las manos vacías y ningún compromiso con la provincia".

La también candidata por Huesca al Congreso ha señalado que Sánchez "tiene la mala costumbre de hacer mítines en Huesca que valdrían igual para Sevilla o Lugo, sin hablar en ningún momento de los problemas específicos de los oscenses, ni mucho menos plantear medidas o proyectos para ellos".

Alós ha destacado "el contraste de esa actitud despreciativa con lo que está siendo la campaña de Alberto Núñez Feijóo, que se ha comprometido públicamente con el Plan Pirineos, la culminación de las obras hidráulicas, la regulación del Gállego, la culminación urgente de la autovía Pamplona-Jaca-Huesca y una financiación adecuada para combatir la despoblación".

"Es evidente que a Pedro Sánchez los oscenses y sus problemas reales y concretos le importan muy poco más allá de ser posibles votos para intentar evitar una derrota electoral histórica", ha manifestado.

La secretaria general de los populares aragoneses ha rechazado también "los falsos mantras que se han repetido una y otra vez" en el mitin del PSOE en Huesca. "Dice Sánchez que el Partido Popular recorta en políticas sociales, y tiene el cuajo de decirlo en Aragón, cuyo Gobierno autonómico está invirtiendo como nunca se ha hecho en Educación, Sanidad y Políticas Sociales, con incrementos solo en 2027 de hasta el 24%, aportando más recursos que nunca a esas materias y mejorando tanto las infraestructuras como las retribuciones de los profesionales", ha añadido.

Del mismo modo, ha censurado "el cinismo más absoluto exhibido por Pedro Sánchez y Pilar Alegría a la hora de hablar de igualdad". "Que el partido de Koldo, Ábalos, Paco Salazar, las excarcelaciones de violadores y maltratadores con la ley del solo sí es sí y los fallos de las pulseras antimaltrato pretenda arrogarse la defensa de las mujeres y la igualdad resulta repulsivo; solo les ha faltado una camiseta donde pusiera soy feminista porque soy socialista", ha concluido.