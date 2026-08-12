El operativo logra perimetrar el 50% del incendio de Las Peñas de Riglos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en la reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo desplegado en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) moviliza este miércoles a más de 500 efectivos y 22 medios aéreos para consolidar los avances alcanzados durante las últimas horas. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presidido este miércoles la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

El fuego continúa activo y afecta a una superficie estimada de 5.200 hectáreas después de que el operativo haya conseguido afianzar las labores de control en aproximadamente la mitad del perímetro del incendio.

El incendio presenta actualmente un perímetro de 41,9 kilómetros y continúa en Situación Operativa 2 Nivel 2. Los trabajos desarrollados durante la noche han permitido contener el sector 3, consolidar buena parte del sector 1 y reforzar el sector 5 en el entorno de Arbués.

La principal preocupación de los responsables de extinción continúa concentrándose en los sectores 2 y 4, así como en la evolución del flanco derecho del incendio.

Este frente se sitúa actualmente a unos 700 metros de la localidad de Ena, donde se están desarrollando trabajos preventivos mediante el labrado de campos agrícolas para reforzar las líneas de defensa junto con otras actuaciones en el entorno de Botaya, que junto a Osía son las dos poblaciones a las que se ha puesto en preaviso por si fuera necesaria su evacuación preventiva.

SAN JUAN DE LA PEÑA

La dirección de la emergencia mantiene igualmente como objetivo prioritario impedir que el incendio alcance el entorno del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña, un espacio de alto valor ecológico, patrimonial y simbólico para Aragón.

El frente se encuentra actualmente a unos 2,8 kilómetros de este enclave y su evolución dependerá en buena medida de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que el incendio "llegó a superar numerosos cortafuegos existentes en la zona durante sus primeras horas de evolución, reflejo de la intensidad con la que avanzó inicialmente el fuego".

La compleja orografía del terreno, caracterizada por barrancos, fuertes pendientes y zonas de difícil acceso, continúa condicionando las labores de extinción en algunos sectores.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Durante la jornada trabajan en el incendio 22 medios aéreos, de los cuales seis son aviones y 16 helicópteros, además de más de 500 personas desplegadas sobre el terreno.

El dispositivo cuenta con recursos del Gobierno de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica, diputaciones, ayuntamientos y efectivos procedentes de otras comunidades autónomas. La UME mantiene desplegadas dos secciones y más de 200 efectivos en la zona.

La previsión meteorológica para este miércoles contempla temperaturas más elevadas que las registradas durante la jornada anterior y la entrada de viento del sur de entre 10 y 15 kilómetros por hora a partir del mediodía.

Por este motivo, la dirección de extinción considera especialmente importante el tramo central del día para consolidar los avances alcanzados y limitar nuevas propagaciones del incendio.

"Las próximas horas volverán a ser determinantes por el aumento de las temperaturas y las rachas de viento previstas". Las visitas a los monasterios de San Juan de la Peña, así como a la hospedería, han quedado canceladas como medida preventiva.

Además, permanecen evacuadas las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués y Alastuey. También continúan cortadas la carretera A-132 entre Murillo de Gállego y Bailo y la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña.