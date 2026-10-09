Ángel Víctor Torres anuncia que no se presentará a las elecciones generales: "Mi prioridad es Canarias"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

BINÉFAR (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que no concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y no irá en las listas al Congreso de los Diputados: "Mi prioridad es Canarias", ha zanjado.

"Yo ya soy candidato a la presidencia de Canarias porque así lo ha decidido la militancia. Ya lo dije en este pasado mes que me presentaba a esa reelección", ha recordado para apuntar que ya ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias tras ganar las últimas elecciones autonómicas y las anteriores que le ha permitido presidir ese territorio entre los años 2019 y 2023.

En declaraciones a los medios de comunicación ha comentado que en esos años el PSOE "aportó muchísimo a la realidad de Canarias" y se ha referido al pacto progresista que tuvo el "honor de presidir".

"Luego gané las elecciones incluso con más apoyo que cuatro años atrás, pero hubo otra mayoría y por tanto mi voluntad, mi prioridad es volver a ganar las elecciones en Canarias. Por tanto no me voy a presentar en las listas al Congreso de los Diputados".

Torres ha dicho que habrá otros compañeros que estarán en esas listas por la provincia de Las Palmas y por la de Santa Cruz de Tenerife. "Lo que sí digo es que me voy a entregar en cuerpo y alma, con el máximo de mi esfuerzo, a estar al lado de ellos y ellas, para volver a ganar las elecciones en Canarias".

"EL PSOE VOLVERÁ A GANAR EL 29N"

Ha calificado de "curioso" que el PSOE en Canarias haya ganado las últimas siete elecciones de las siete que se han celebrado, que son las dos citas de las elecciones europeas, las tres generales las dos autonómicas. "Por tanto, nuestra organización es muy fuerte en Canarias y ya adelanto que vamos a ganar la octava", ha aventurado.

"Vamos a volver a ganar el 29 de noviembre en Canarias sin ninguna duda y voy a trabajar con el máximo de mis esfuerzos, como he hecho siempre, para que así sea. Tenemos grandísimos candidatos que van a estar en esas listas y ahí estaré al lado de ellos y de ellas", ha concluido.

Ángel Víctor Torres ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la clausura el XIII Foro Rural "Población e Inmigración en la Comarca de La Litera: Desafío social en tiempos de cambio", en Binéfar (Huesca).