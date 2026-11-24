Parcela en Ronda de Boltaña, donde se levantará el nuevo Hospital Royo Villanova. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, a través del Servicio Aragonés de Salud, ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el aviso de información previo para la licitación de la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la puesta en marcha del futuro nuevo Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza.

La publicación en el DOUE, el boletín europeo donde se publican las licitaciones y anuncios de contratación pública de mayor relevancia económica a nivel europeo, permite continuar la tramitación administrativa necesaria para la construcción del futuro hospital Royo Villanova, y lo hace conforme al calendario previsto por el departamento de Sanidad, tanto en tiempo como en forma.

Este instrumento sirve para informar al mercado sobre futuras licitaciones antes de la publicación de los correspondientes procedimientos de contratación. Su finalidad es facilitar que las empresas interesadas puedan conocer con antelación las características de la actuación y preparar la documentación necesaria para concurrir al proceso, así como agilizar todas las fases administrativas y de contratación necesarias para llevar a cabo un proyecto, en este caso, la construcción del Nuevo Hospital Universitario Royo Villanova.

Tal y como recoge el documento remitido al Diario Oficial de la Unión Europea, el proyecto para el nuevo hospital contará con una inversión estimada de 390 millones de euros, enmarcada en el Plan de Infraestructuras Sanitarias del Gobierno de Aragón.

La publicación de este aviso de información es un trámite necesario para la construcción de una infraestructura sanitaria que dará cobertura a una población de más de 200.000 personas de la margen izquierda de Zaragoza. Un nuevo complejo hospitalario de más de 110.000 metros cuadrados de superficie construida, que será digital, universitario, con espacios más flexibles, tecnología sanitaria de última generación y soluciones orientadas a mejorar tanto la atención a los pacientes como las condiciones de trabajo de los profesionales.

El hospital estará diseñado para adaptarse a las necesidades asistenciales actuales y futuras, incorporando innovación, espacios asistenciales y criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.