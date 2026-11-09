Aprobadas las bases para licitar por concurrencia competitiva la formación audiovisual en Distrito 7 por 30 años

El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado las bases para la licitación, por concurrencia competitiva, de la parte de formación audiovisual de Distrito 7, cuya adjudicación será una concesión demanial orientada a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y por 30 años y que tendrán que pagar un canon anual mínimo de 122.420 euros con una fórmula elegida en la que los tres primeros años serán de carencia y supondrá un importe mínimo total de 3.773.101 euros.

En cuanto se publique la licitación, en los próximos dos o tres días, se abrirá el plazo de 20 días para que los interesados puedan presentar ofertas en concurrencia competitiva, ha informado este lunes el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno.

En rueda de prensa, Gimeno ha detallado que se ha elegido que estas bases que rigen la licitación, "siempre en concurrencia competitiva", estén orientadas a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro al argumentar que es "importante" que el proyecto del Distrito 7 en la antigua fábrica de ascensores Giesa "tenga un contenido de rentabilidad social para la ciudad y por la propia naturaleza del proyecto, está orientado a las fundaciones y entidades", ha razonado.

Gimeno ha destacado la importancia del sector audiovisual donde la tecnología va evolucionando y que las entidades interesadas en concursar "puedan seguir reinvirtiendo los recursos para garantizar la continuidad de la calidad tanto en la formación como en los equipamientos y que puedan aportar al ecosistema que se quiere generar en Distrito 7".

Al respecto, ha recordado que el proyecto tiene "tres patas". Una de ellas es la de producción que se ha adjudicado hace unos meses a la mexicana EFD, esta que es la formativa y queda una tercera que ver con el emprendimiento.

En estas bases, la oferta formativa que se contempla en los pliegos atañe a la formación reglada, a todas aquellas actividades educativas del ámbito audiovisual que forman parte del sistema educativo oficial.

Se trata de la enseñanzas de Formación Profesional (FP) concertada "en todos sus niveles", tanto en grado medio como en grado superior de la familia profesional de imagen y sonido, así como los oficios propios del sector audiovisual, ha apuntado Gimeno para añadir que también abordará las enseñanzas universitarias en niveles de posgrado.

"GRAN ACOGIDA"

"Dejamos abierto, porque estamos hablando de 30 años por delante, de que si se incorporasen otras actividades regladas o no regladas en este tiempo, siempre que tengan que ver con el ámbito propio del ámbito audiovisual, pues que sea el concesionario final el que pueda acceder a integrarlas".

A su parecer, el proyecto de Distrito 7 está teniendo una "gran acogida" por parte del sector audiovisual para informar de que las obras ya están prácticamente terminadas y faltan los últimos detalles de la certificación.

Una vez adjudicada la parte de la producción audiovisual ha estimado que la parte formativa se adjudicará "lo más rápido posible para que, cuanto antes, los adjudicatarios puedan entrar y comenzar a adecuar las instalaciones".

Para llegar al próximo curso académico 2027-28 faltan unos nueve meses para que esta "segunda pata de Distrito 7" se pueda inaugurar, ha calculado Gimeno.

Asimismo, el consejero municipal de Economía ha indicado que lo único que cambia sobre la anterior adjudicación directa es que en esta ocasión se hace por concurrencia competitiva" que conllevará una concesión demanial.

Otro cambio es que "se deja la puerta abierta" a que si hay algún nuevo grado, alguna nueva formación reglada o no reglada, que pudiese aparecer en el mercado audiovisual en los siguientes 30 años, que también estas bases permitan integrarlas a la concesionaria.

EL CONTENIDO FORMATIVO

Los pliegos recogen en la formación reglada todas aquellas actividades educativas en el ámbito audiovisual que forma parte del sistema educativo oficial y, por tanto, se encuentran reguladas por la normativa educativa correspondiente.

Así, están las enseñanzas de Formación Profesional --FP concertada-- en sus niveles correspondientes de Grado Medio y Grado Superior de la familia profesional de Imagen y Sonido (IMS).

También incluye la relacionada con los oficios propios del sector audiovisual, y en especial el Ciclo Formativo Grado Medio de Vídeo Disc-Jockey y Sonido; y el Ciclo Formativo de Grado Superior que abarca la Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y Marketing y Publicidad, y cualesquiera otros relacionados con estas familias profesionales.

En cuanto a enseñanzas universitarias en sus niveles de posgrado --másteres, estudios propios-- especializadas en cualquiera de los aspectos propios del ámbito audiovisual, destaca Producción Virtual, Animación, Desarrollo de Videojuegos, Tecnologías Aplicadas al Audiovisual, entre otras.

Igualmente, recoge otras enseñanzas regladas que incumbe a todas aquellas actividades educativas que puedan incorporarse al sistema educativo oficial durante el periodo concesional y guarden una clara relación con las labores propias del ámbito audiovisual.

En lo que respecta a la formación no reglada, incluye todas aquellas actividades educativas en el ámbito audiovisual que no forman parte del sistema educativo oficial, entre las cuales está la Formación Profesional para el Empleo (FPE); la formación social; la formación escolar; la formación en oficios del cine y del audiovisual, tanto artísticos como técnicos de cualquier nivel; la formación para aficionados del cine; así como la capacitación en nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual.

El principal objetivo de esta Unidad de Gestión es contribuir a la creación y atracción del talento audiovisual a la ciudad, a través del impulso de una oferta formativa especializada.