Aprobado el contrato de arrendamiento del campo de fútbol Ibercaja Romareda al Real Zaragoza

Archivo - Recreacion de la Nueva Romareda - SOCIEDAD LA NUEVA ROMAREDA - Archivo

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad La Nueva Romareda ha aprobado el contrato de arrendamiento de industria del estadio Ibercaja Romareda que permitirá al club del Real Zaragoza la gestión de la actividad como campo de fútbol, tal y como ya se estableció en el Pacto de Socios de 2023, mejorando además de forma sustancial el canon que se estimó en esos acuerdos así como en los estudios de mercado posteriores.

Así, una vez terminada la construcción del equipamiento, se hará la entrega formal del uso principal como campo de fútbol y sus usos coadyuvantes como hospitality, oficinas, tienda o museo --algunos en bruto y que deberán ser acondicionados por el club-- por un plazo de duración máximo de 75 años, que es el tiempo vigente del derecho de superficie que tiene La Nueva Romareda, descontado el tiempo ya transcurrido desde la cesión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este contrato privado de naturaleza patrimonial estipula todas las condiciones técnicas y económicas que deberán regir el uso, así como las obligaciones y derechos de las partes.

Quedan expresamente excluidos de este contrato la explotación de los equipamientos terciarios. Asimismo, hay unas cláusulas de garantía que recogen los motivos que causan la resolución de dicho contrato en caso de que el Real Zaragoza incumpla tanto sus obligaciones en las aportaciones de capital a la Sociedad como en el abono de las cuantías fijadas por arrendamiento.

La renta anual que deberá satisfacer el Real Zaragoza estará compuesta por cantidades fijas y variables. En este sentido, en lo que respecta a la renta fija, será la contraprestación por usar las instalaciones en su actividad futbolística, derechos de televisión, patrocinios, explotación comercial, abonos, ticketing, tienda del club, tour museístico, zona hospitality, o restauración, entre otros.

LA CUANTÍA

Así, el año 0 --fecha de entrega-- y las 5 anualidades siguientes, el Real Zaragoza abonará 1.100.000 euros por año. Esta cantidad se irá incrementando en 200.000 euros cada 5 años. Y a partir del año 41 y hasta el final, la cantidad saltará a los 3 millones de euros quedando invariable.

A esta renta fija se le adicionará el importe del IVA correspondiente y será objeto de revisión anual acumulativa en función del IPC del ejercicio anterior.

Estas cuotas fijas mejoran sustancialmente lo señalado tanto en los pactos parasociales de la Sociedad de 2023 y revisados en 2025 --donde se estimaba un canon de entre 150.000 euros y 3 millones de euros--, como en el estudio de mercado encargado en 2025 por La Nueva Romareda y donde se señalaba la horquilla idónea de entre 1 y 3 millones de euros.

Asimismo, ante esta convocatoria de una consulta preliminar por parte de la Sociedad, el Real Zaragoza, que fue el único operador que se presentó, ya manifestó expresamente su interés y capacidad para afrontar estas condiciones, incrementando de hecho la cuota inicial marcada.

De este modo, se pagará siempre un 25 por ciento de la renta fija anual cada trimestre vencido. En caso de jugar en la primera categoría del fútbol profesional, las cantidades antes mencionadas se incrementará un 50%. Mientras que, si se compite en Primera RFEF, se reducirá el correspondiente ejercicio en un 75%. Asimismo, el año 0 solo deberá pagar la parte proporcional al tiempo transcurrido entre la entrega y el final de ese año.

En lo referente a la renta variable, el Real Zaragoza deberá abonar el 5% de los ingresos brutos, sin IVA, obtenidos en la gestión del estadio para actividad no vinculada al uso principal como son macroeventos, conciertos, entretenimiento, congresos, simposios, eventos culturales.

La Nueva Romareda tendrá la facultad de acceder a la información y documentación económica contable del Real Zaragoza que le permita conocer con certeza el importe de los ingresos brutos sobre los que se calculará esta renta variable.

Asimismo, en lo que respecta al contrato ya existente de naming rights suscrito entre la Sociedad e Ibercaja Banco para los aprovechamientos publicitarios por la denominación de los estadios tanto del estadio modular como del nuevo en construcción, el Real Zaragoza acepta y asume las obligaciones y compromisos.

CONDICIONES ESPECIALES: MUNDIAL 2030

El hecho de que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol 2030 también se incluye en este contrato. Por ello, el Real Zaragoza deberá ceder a la Sociedad La Nueva Romareda el uso de todo el estadio durante el tiempo que se estime necesario para atender a los requerimientos que sean efectuados por la FIFA y la RFEF, lo que incluye también la explotación hostelera interna y publicitaria, con una puesta a disposición total o parcial para dicho evento mundial.

Esta situación no generará ningún derecho a percibir retribución o indemnización alguna, si bien se descontará del precio del arrendamiento la parte de los días en los que el estadio no pueda ser usado por el club, y será La Nueva Romareda quien asuma los gastos fijos de consumo como son el agua, la electricidad, la limpieza, la seguridad.

Estas excepciones se hacen extensibles a los partidos o campeonatos de selecciones nacionales y a cualesquiera otros eventos organizados por la RFEF, la UEFA, la FIFA u otros organismos federativos nacionales o internacionales.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La Nueva Romareda, como propietaria del estadio, será responsable hasta el 31 de diciembre del 2030, año de celebración del Mundial de Fútbol donde Zaragoza será sede, de todas las actividades de mantenimiento correctivo, extraordinario --días de partido-- y preventivo, y de la gestión de las garantías que se deriven de los contratos de construcción del nuevo estadio.

Se incluyen los paquetes de tecnología, asientos y terreno de juego que se licitarán de forma separada así como de cualquier otra obra o proyecto necesario para adecuación del estadio a requerimientos y normativas FIFA, UEFA o similar de cara al Mundial 2030.

Se trata de los sistemas de control de accesos, seguridad y megafonía UCO, cámaras para el graderío, equipamiento de la sala control UCO, la megafonía espectacular, el sistema de producción televisiva, los videomarcadores, los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.

También incluye los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios, los sistema eléctricos, el alumbrado deportivo, del estadio, de fachada y de emergencia, el sistema de generación de energía renovable solar, así como todo el cableado de tecnología, la ventilación, la climatización, la fontanería, la fachada, las cubiertas y los asientos.

Se dejará fuera de este alcance el mantenimiento correctivo y preventivo del terreno de juego (césped) excepto durante aquellos periodos que se consideren necesarios para la correcta operativa del estadio como sede del Mundial 2030.

A partir del 1 de enero del 2031 será el Real Zaragoza y sus contratistas quienes realizarán el mantenimiento correctivo ordinario, extraordinario y preventivo, mientras que La Nueva Romareda realizará el control y supervisión de todas las actividades necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras, sistemas e instalaciones que conforman el nuevo estadio.