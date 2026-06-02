Aragón ampliará su oferta universitaria con nuevos grados estratégicos y más plazas STEM

Marisa Feijóo ha expuesto en las Cortes el compromiso con la creación de plazas en grados estratégicos, la gratuidad de la primera matrícula y el modelo de financiación 2027-2031 - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Universidades del Gobierno de Aragón ha reafirmado su apuesta por adaptar la formación superior a los retos sociales, tecnológicos y sanitarios de la próxima década. Así lo ha expuesto la directora general de Universidades, Marisa Feijóo, durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, donde ha presentado las principales líneas de actuación para la legislatura.

Feijóo ha defendido un modelo universitario orientado a la excelencia académica, la innovación y la empleabilidad, con el objetivo de responder a las necesidades del mercado laboral y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad. En la actualidad, el sistema universitario aragonés reúne a más de 35.000 estudiantes entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge.

Durante su intervención, la directora general ha señalado que la oferta académica debe anticiparse a las demandas del futuro y favorecer la retención del talento. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo autonómico trabaja para consolidar una formación atractiva, conectada con las necesidades del territorio y capaz de generar oportunidades para los jóvenes aragoneses.

El próximo curso 2026-2027 contará con 6.862 plazas en la Universidad de Zaragoza, una cifra que incorpora un incremento de 326 plazas en titulaciones estratégicas respecto al curso 2023-2024. La ampliación se concentra especialmente en estudios vinculados a las disciplinas STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--, consideradas clave para el desarrollo económico y tecnológico de Aragón.

Entre las novedades destacan la creación de 100 nuevas plazas en Ingeniería Informática repartidas entre los campus de Zaragoza y Teruel, 40 plazas adicionales en Matemáticas y otras 15 en Física. Además, el próximo septiembre se completará la implantación del grado de Medicina en Teruel, que sumará 45 nuevas plazas formativas.

NUEVOS GRADOS EN HUESCA Y TERUEL

La estrategia del Gobierno de Aragón contempla también la puesta en marcha de nuevas titulaciones universitarias a partir del curso 2027-2028. Entre ellas figura el grado de Farmacia en el campus de Huesca, con una previsión inicial de 50 plazas y el objetivo de reforzar el carácter biosanitario de la capital altoaragonesa.

A esta oferta se sumará el grado de Ingeniería Aeroespacial en Teruel, también con 50 plazas, una iniciativa que se desarrollará en colaboración con el Aeropuerto de Teruel y el ecosistema empresarial y tecnológico vinculado a esta infraestructura. La medida busca consolidar la posición de la provincia como referente en el sector aeronáutico.

Feijóo también ha avanzado que el Gobierno autonómico trabaja en un nuevo modelo de financiación para la Universidad de Zaragoza que garantizará la estabilidad económica de la institución hasta 2031. El futuro acuerdo sustituirá al actual marco financiero, cuya vigencia concluye a finales de 2026, y pretende ofrecer mayor capacidad de planificación a medio y largo plazo.

Otro de los pilares de la legislatura será la implantación progresiva de la gratuidad de la primera matrícula universitaria. La medida beneficiará inicialmente a quienes realicen la Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón y, en cursos posteriores, estará vinculada al rendimiento académico del alumnado. Según ha explicado la directora general, la iniciativa busca eliminar barreras económicas, reconocer el esfuerzo y favorecer que los estudiantes desarrollen su formación superior dentro de la comunidad autónoma.

BECAS Y APOYO AL ESTUDIANTADO

La gratuidad de la matrícula se complementará con diferentes programas de ayudas gestionados por la Dirección General de Universidades. Más de 1.200 estudiantes de las tres provincias aragonesas se han beneficiado recientemente de estas líneas de apoyo, entre las que figuran las Becas de Excelencia, las ayudas Erasmus+ y las becas de movilidad.

En el caso de las ayudas para movilidad, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 1,1 millones de euros durante el curso 2025-2026, permitiendo que cerca de 900 alumnos puedan continuar sus estudios en condiciones de igualdad.

La responsable autonómica ha concluido asegurando que el objetivo del Gobierno de Aragón es construir un sistema universitario capaz de premiar el esfuerzo, apoyar a quienes más lo necesitan y garantizar la sostenibilidad de las instituciones académicas. Además, ha reiterado el compromiso de impulsar los estudios de posgrado y doctorado, así como reforzar la internacionalización de los programas universitarios para mejorar su proyección exterior.