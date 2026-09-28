Aragón se convierte en "epicentro del desarrollo" de los robots humanoides con un centro de entrenamiento pionero

1120874.1.260.149.20260928143032 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, conversa con un robot humanoide en el centro de entrenamiento del Grupo UB. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón se ha convertido en "epicentro del desarrollo" de los robots humanoides con el nuevo centro de entrenamiento del Grupo UB, ubicado en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y que ha inaugurado este lunes la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Tras recorrer las instalaciones y conocer el trabajo que pueden realizar estos robots, como tareas de camarero o de recepcionista de hotel, Vaquero ha señalado que este centro de entrenamiento de robots humanoides no es "un plató de grabación de películas del futuro" porque "es el presente y está aquí". Es el primer centro de estas características en España y Europa, ha apuntado.

"Es el momento de exhibir el gran potencial que tiene Aragón", ha considerado la vicepresidenta, poniendo de relieve el 'hub' tecnológico que está impulsando el Gobierno autonómico de Jorge Azcón, "el germen" del desarrollo industrial innovador y tecnológico, que se une el "gran talento" que hay en la comunidad autónoma.

También ha realzado "la vocación internacional" de este 'hub' tecnológico aragonés, enfatizando que el Gobierno de Aragón apuesta por "la proyección a nivel internacional" de la comunidad autónoma "gracias al desarrollo tecnológico y a la capacidad para atraer proyectos y grandes inversiones, que es lo que estamos viviendo en los últimos años".

"Aragón no se puede permitir desperdiciar una oportunidad social y económica como la que estamos viviendo", ha proclamado Mar Vaquero, argumentando que "no se trata solo de prosperidad, de crecimiento, de atracción de inversiones, de desarrollo del talento, sino que se trata también de una gran oportunidad social en todos y cada uno de los ámbitos".

Igualmente, la vicepresidenta ha subrayado "la capacidad de transformación" de Aragón que propicia esta tecnología, "apoyando el desarrollo de otros sectores con las aplicaciones que pueden tener los robots humanoides", no solo en el ámbito industrial, sino también en el sanitario, educativo, de servicios, asimismo como factor contra la siniestralidad laboral.

Vaquero ha resaltado los valores empresariales del Grupo UB, como "el esfuerzo, el mérito, la perserverancia y el trabajo", realzando "la importancia de los valores en el desarrollo tecnológico de estos proyectos" porque "no podemos hablar de desarrollo tecnológico sin ética, que debe ir siempre por delante de la innovación".

Ha enfatizado en el liderazgo humano en el desarrollo de la tecnología", que debe unirla a la inteligencia natural en la programación de cada uno de los robots humanoides, también por "la sensibilidad necesaria para poder atender todos los servicios y mejoras de la sociedad" para "poner al servicio del ser humano la capacidad de trabajo y de desarrollo que tienen estos robots".

HOGARES, INDUSTRIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El CEO del Grupo UB, Jesús Urbano, ha explicado que esta empresa comenzó su andadura en 2010 y ha crecido en el sector de la automoción con la gestión del cambio en su "ADN", y posteriormente creó la empresa Defentia Vector, de servicios civiles y militares, principalmente aeronáutica, terrestre y marítimo, poniendo en marcha también la división tecnológica, 'Tekio'.

Esta división tecnológica tiene dos líneas, una para crear aplicaciones web, chatbots de IA y mantenimiento y renting informático, con 11 patentes propias, y Tekio Robotics, donde se inserta este centro de entrenamiento "para llevar a todos los hogares, la industria y la Administración pública los robots humanoides".

"Desde el punto de vista humanista, tienen que estar al servicio de los humanos", ha afirmado Urbano, destacando las posibilidades en trabajos penosos o peligrosos, donde "tiene sentido" el robot humanoide, como es el caso del mantenimiento de centrales nucleares o zonas donde hay reiteración de accidentes laborales.

El Grupo UB alcanzó un acuerdo con la multinacional china AgiBot para ser socio principal o máster. Urbano ha apostado por "socializar la robótica en cuanto a la formación y la implantación".

Por su parte, la directora de ventas de AGIBOT en Europa, Simi Wang, ha indicado que "la inauguración del nuevo centro de entrenamiento de UB, nuevo socio estratégico de AGIBOT, marca un nuevo hito en la expansión de la robótica inteligente y las soluciones de IA encarnada en el mercado español".

"MIRADA HACIA EL FUTURO"

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha apuntado que los robots humanoides son "una realidad que está aquí" y representan "una mirada clara hacia el futuro". Se ha referido a Urbano como "pionero" en España y Europa en la creación de un centro de entrenamiento, señalando que hasta ahora la robotización de la industria y las empresas era "estática" y ahora es "una robótica con movilidad, con auto-inteligencia, con una inteligencia artificial que es capaz de desarrollarse", lo que constituye "un paso adelante en beneficio de la sociedad en su conjunto".

"Hoy estamos viendo lo que puede ser el futuro, introducir humanoides en nuestras actividades diarias y, sobre todo, en procesos de trabajo duros en los que ellos pueden liberar de esas cargas a nuestros trabajadores y a nuestras empresas", ha apostillado Tesier, que ha dado por seguro que los robots no terminarán sustituyendo a los humanos, señalando que "no hay verlos como una amenaza, sino como un paso adelante hacia el futuro, como un complemento real para nuestras actividades".

Durante la visita, a la que han asistido representantes de las principales organizaciones empresariales aragonesas, de varios clústeres de la comunidad autónoma, de entidades educativas relacionadas con la formación universitaria o profesional o del ámbito industrial y financiero, los participantes han recorrido el centro donde ya se entrena a los robots para ver lo que son capaces de hacer.

Entre otras cosas, los robots de las series Tekio Robotics X, A, D, G y C de la marca AGIBOT que ya están en Zaragoza son formados para superar obstáculos de todo tipo, realizar tareas de inspección, mantener conversaciones con humanos, atender clientes en tiendas, establecimientos turísticos u hosteleros, hacer trabajos de preparación de pedidos y ensamblajes industriales de precisión o llevar a cabo tareas de limpieza o animación de cualquier tipo.

Tras la visita ha tenido lugar la firma del protocolo de colaboración por el que Tekio Robotics, empresa de Grupo UB, se convierte en distribuidor maestro para España, Portugal y África de AGIBOT, principal fabricante mundial de robots humanoides con interacción real.

CORPORACIONES

UB es un grupo de empresas 360º con gran experiencia en el sector automoción en el diseño y fabricación de proyectos globales adaptados a las necesidades del mercado y de cliente final, al que aportan soluciones en áreas como las de ingeniería, tecnologías de la información, calidad, producción, logística o mantenimiento.

Fundado en 2009 y con sede central en Zaragoza, Grupo UB está presente ya en más de 20 países y cuenta con un equipo formado por más de 1.000 personas.

Tekio Robotics es la división de robótica humanoide e interacción inteligente para entornos profesionales de Tekio Technology, que a su vez es la compañía de Grupo UB que ayuda a las empresas a afrontar sus retos de optimización operativa, automatización de procesos y soluciones digitales personalizadas.

Esta división de UB integra soluciones robóticas avanzadas orientadas a empresas, centros educativos, entornos corporativos, demostraciones tecnológicas, eventos e industria.

AGIBOT es líder mundial en robótica de inteligencia artificial de propósito general, con la inteligencia encarnada (embodied intelligence) como su núcleo tecnológico central.