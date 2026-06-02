Aragón cree que será "imposible" reformar la financiación a 11 meses de las elecciones municipales y autonómicas

Archivo - El consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 12 de julio de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). Azcón ha informado sobre las modificaciones realizadas en - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha recalcado que ve "imposible" que se pueda reformar el sistema de financiación autonómica "a 11 meses vista de las elecciones municipales y autonómicas", que se celebrarán en mayo de 2027.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación, en referencia a la carta remitida por el Ministerio de Hacienda a todas las Comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales para abordar este asunto con todas las autonomías.

El consejero ha puesto como ejemplo la condenación de la deuda, que "también parecía que iba a ser de un día para otro" y "no se ha movido un papel" después de dos años: "Sigue estando todo exactamente igual, es un brindis al sol".

En su lugar, ha defendido un diálogo "sosegado" y "con tranquilidad", algo que cree que no se da en las circunstancias actuales del país.

Por ello, el Gobierno aragonés planteará al ministerio que está dispuesto a juntarse y a sentarse a hablar "entre todos" para buscar "un buen sistema de financiación". "Estaríamos dispuestos si vamos todos", ha dejado claro.

En este sentido, Bermúdez de Castro ha hecho referencia a que el acuerdo del Gobierno de España con Cataluña sobre la financiación singular es "muy lesivo", ya que no se puede extender al conjunto de autonomías.

"El sistema de financiación se debe reformar entre todos en una mesa", ha reiterado, a lo que ha añadido que "no se cree nadie" que el Ejecutivo central sea capaz de aprobar en el Congreso de los Diputados una reforma de la financiación "si no son capaces ni de presentar unos presupuestos".

"Nosotros no nos parecemos nada a Valencia, no nos parecemos nada a Madrid, no nos parecemos prácticamente nada a Andalucía, tenemos nuestras peculiaridades y todos el la misma mesa nos tenemos que apuntar para explicar lo nuestro y, por lo tanto, por separado no nos vamos a juntar", ha zanjado.