Aragón destina cerca de medio millón de euros a impulsar la prevención de riesgos laborales en las empresas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo con una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 477.728,26 euros, destinada a impulsar actividades de prevención de riesgos laborales en la comunidad autónoma durante 2026 y 2027.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), permitirá financiar proyectos de información, formación, asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa preventiva, con especial atención a las pequeñas empresas.

Los fondos proceden del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y fueron asignados a Aragón en el marco de los criterios de distribución territorial aprobados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Las entidades beneficiarias serán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como las fundaciones y otras entidades constituidas por ellas para desarrollar actividades vinculadas a sus fines. De esta manera, la convocatoria canaliza los recursos a través de los agentes sociales, cuya colaboración resulta fundamental para extender la cultura preventiva al conjunto del tejido productivo aragonés.

El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson, ha destacado: "La prevención de riesgos laborales es una prioridad para el Gobierno de Aragón. No hablamos únicamente de cumplir una obligación normativa, sino de proteger la salud de los trabajadores y de contribuir a que nuestras empresas sean entornos más seguros".

Divasson ha subrayado también la importancia de la colaboración institucional y social para que estas actuaciones lleguen especialmente a las empresas de menor dimensión: "Los agentes sociales desempeñan un papel esencial para trasladar la prevención al día a día de las empresas y de trabajadores. Queremos aprovechar estos recursos para impulsar la formación, el asesoramiento y la sensibilización, especialmente allí donde existen más dificultades para disponer de medios preventivos propios".

ACTUACIONES PREVISTAS

Entre las actuaciones que podrán recibir financiación figuran la elaboración de materiales informativos, el asesoramiento técnico especializado, la organización de cursos, seminarios y jornadas, así como iniciativas para fomentar el conocimiento y la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Las acciones estarán dirigidas a trabajadores por cuenta ajena y propia y a las empresas aragonesas, con especial atención a las pequeñas empresas, entendidas como aquellas con menos de 50 trabajadores.

La convocatoria se enmarca en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027 y en las líneas de actuación del Gobierno autonómico para reducir la siniestralidad laboral, mejorar las condiciones de trabajo y anticiparse a los nuevos riesgos derivados de los cambios tecnológicos, organizativos, demográficos y climáticos.