Rueda de prensa de Mar Vaquero por los Fondos de Inversión de Teruel, en el Edificio Pignatelli. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha exigido "celeridad" al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, para aprobar en el próximo Consejo de Ministros el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2026 y así poder poner en marcha proyectos estratégicos para la provincia, porque "no es momento de frivolidades".

Así lo ha expresado Vaquero este lunes en una rueda de prensa en la que ha indicado el hecho de estar inmersos en campaña electoral con motivo de las elecciones generales de próximo 29 de noviembre, "lo más importante y prioritario es ser un Gobierno responsable y dar respuesta a las necesidades que en cada momento tiene cada región y, en nuestro caso, la provincia de Teruel".

"Estamos reclamando al Gobierno de España, al Ministerio de Política Territorial, la firma del FITE 2026. Ha transcurrido prácticamente un año sin que hayamos conseguido que se haya anticipado, primero la aprobación por parte del Consejo de Ministros de esta ayuda, a través de Real Decreto, y, posteriormente, la firma del convenio", ha explicado Mar Vaquero.

Según ha explicado, desde 2023, el Gobierno de Aragón "quiere que se anticipe la firma de este convenio para poder planificar bien todas y cada una de las inversiones del impulso a la transformación económica y social de la provincia de Teruel y poder así reforzar la planificación en el desarrollo de proyectos estratégicos. Y no hay manera".

"Llegamos año tras año al final de cada ejercicio y conseguimos que ya en el límite se firme un convenio", de manera que se retrasa la puesta en marcha de proyectos estratégicos, ha comentado Vaquero, para enfatizar en que la rúbrica se ha llegado a demorar en anteriores ocasiones hasta el mes de diciembre. Por tanto, "vamos siempre con retraso, siempre a año vencido cuando podemos impulsar los proyectos que se financian con cargo al FITE", ha criticado.

De manera que, "en lugar de tanto baile, que lo vemos por ahí estos días bailar al golpe de orden de Sánchez --al ministro Ángel Víctor Torres, creemos que es necesario se tomen en serio las acciones que son necesarias dentro del ejercicio de la acción de gobierno y lleven al Consejo de Ministros la firma del FITE", ha apuntado Mar Vaquero.

86 MILLONES

Ha incidido en la necesidad de que "se apruebe ya y de manera urgente la ayuda directa que este año se incrementa hasta los 86 millones", 43 millones a cargo del Gobierno de Aragón y 43 millones financiados por el Gobierno de España, y que se firme el acuerdo para promover todos los proyectos que contempla el FITE.

Sobre el FITE, la vicepresidenta se ha remontado al Gobierno de Aragón presidido por el 'popular' Santiago Lanzuela (1995-1999) para hablar de la puesta en marcha de esta iniciativa que nació para compensar los desequilibrios detectados en la provincia de Teruel.

Asimismo, ha sido el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, quien "negoció en 2024 para incrementar y actualizar ese fondo que llevaba décadas paralizado", lo que ha conllevado un incremento "progresivo" hasta alcanzar ahora los 86 millones.

En su opinión, es una muestra de la "confianza que el Gobierno de Aragón ha puesto en las posibilidades de la provincia de Teruel, que tiene una gran capacidad en agroindustria, en industria y en turismo, pero que también gracias al aeropuerto de Teruel tiene capacidad para desarrollarse en sectores como la aeronáutica, el aeroespacial o la defensa".

Ha aludido a que el Ejecutivo aragonés movilizó "más de 88 millones de euros de los fondos de transición justa que en 2023 encontramos en un cajón y movilizamos 200 millones para proyectos estratégicos, para atraer inversión y crear empleo en la provincia de Teruel, porque creemos enormemente en sus capacidades y talento y por eso insistimos en anticipar la firma del FITE", ha recalcado.

GOBIERNO EN FUNCIONES A PARTIR DEL 29N

Dado que a partir del 29 de noviembre el Gobierno de España estará en funciones, la vicepresidenta ha mostrado sus "dudas e incertidumbre" con respecto a la posibilidad de promover iniciativas con cargo al FITE, puesto que estará "limitado para tomar según qué decisiones e impulsar según qué proyectos".

"Cada vez que pongo un pie en Teruel me preguntan cómo va el FITE", ha trasladado Vaquero, para indicar que la provincia de Teruel "se ha sentido muchas veces agraviada y maltratada por el Gobierno de España". Como ejemplo, ha mencionado las obras de la A-68 en el Bajo Aragón, el corredor Cantábrico-Mediterráneo o "la minoración del proyecto para la doble vía electrificada que debe servir para que Teruel esté mejor conectado".

"Las ayudas al funcionamiento podrían haber sido desde hace años del 20 por ciento y aún no se han materializado", ha agregado. Así, ante el "agravio" que sienten los turolenses, "es necesario que en el siguiente Consejo de Ministros no pierdan ni un minuto".

En este punto, Mar Vaquero ha recalcado que el Gobierno autonómico se ha dirigido al Ejecutivo central en dos ocasiones para solicitar la aprobación del convenio de 2026.

"El 5 de octubre, al conocer la convocatoria de elecciones, procedimos a enviar una carta al ministro para recordarle que estaba pendiente la aprobación de esta ayuda directa y la firma del convenio", y, ante la falta de respuesta, "el pasado día 18 volvimos a enviar una carta exponiendo la situación en que nos encontramos, las dudas que se generan ante un Gobierno en funciones y la necesidad de dar respuesta", ha contado.

Por todo ello, ha insistido en instar al Gobierno de España a que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe la ayuda y la firma del convenio del FITE 2026, argumentando que es "una necesidad y urge", además de que es "algo ordinario" que se realice "desde hace años" y "puede que para el Gobierno de España la provincia de Teruel y sus enormes posibilidades no sean importantes, pero para nosotros es fundamental y prioritario", ha concluido.