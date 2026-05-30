Aragón Existe exige al Gobierno de Aragón soluciones ya para el consultorio de Azuara, cerrado desde hace un año

El coordinador general de Aragón Existe, Valero Aguayos. - ARAGÓN EXISTE

ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Aragón Existe exige al Gobierno de Aragón una solución ya para el consultorio de Azuara (Zaragoza), cerrado desde junio de 2025 por los daños producidos por las inundaciones del año pasado.

El coordinador general de Aragón Existe, Valero Aguayos, considera "vergonzosa" la respuesta del consejero de Sanidad sobre el centro de salud de Azuara, que ante la pregunta parlamentaria de Aragón-Teruel Existe de cuándo se producirá la reapertura del consultorio médico.

Aguayos recuerda que contestó que "se encuentran analizando diferentes opciones que permitan que el consultorio de Azuara cuente con una situación definitiva", una respuesta ambigua que no fija fechas y todo hace prever que la solución, si la hay, será a largo plazo.

En la actualidad, las visitas médicas se realizan en la ludoteca de Azuara. El actual consultorio se encuentra en una zona inundable y tampoco parece haber intención de buscar otra ubicación.

Valero Aguayos insiste en que "es totalmente vergonzoso que un año después de los daños producidos por el agua, el Salud siga planteándose dónde van a reconstruir el centro de salud y todavía es más vergonzoso que las consultas sigan teniendo lugar en la ludoteca".