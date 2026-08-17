Aragón guarda silencio por el militar de la UME fallecido en el incendio de Las Peñas de Riglos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, autoridades y representantes políticos se han reunido a las puertas del Centro de Emergencias de Aragón 112 para acompañar a la familia de García Sancho en un minuto de silencio por su fallecimiento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y representantes de las instituciones aragonesas han guardado este lunes, 17 de agosto, un minuto de silencio en memoria de Javier García Sancho, el componente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fallecido el pasado domingo mientras participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca).

El homenaje se ha celebrado a las 12.00 horas frente al Centro de Emergencias 112 de Aragón, en el edificio Pignatelli de Zaragoza, y ha congregado a miembros del Ejecutivo autonómico, representantes institucionales y trabajadores del Gobierno de Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha participado en el acto y ha acompañado a los familiares del militar fallecido, que se han desplazado hasta la sede del 112 para rendir homenaje a Javier García Sancho. El momento de silencio se ha desarrollado en la puerta 24 del edificio Pignatelli, en un acto marcado por la emoción y el reconocimiento al trabajo de los profesionales que estos días participan en el operativo desplegado contra el incendio.

Al finalizar el minuto de silencio, los asistentes han dedicado una larga ovación al militar fallecido y, a través de él, al conjunto de la UME y de los servicios de emergencias que continúan trabajando sobre el terreno. El homenaje ha servido para trasladar públicamente el pesar de las instituciones aragonesas por la muerte de un integrante del Batallón de Intervención en Emergencias IV (BIEM IV), con sede en Zaragoza, durante una operación de extinción.

El fallecimiento de García Sancho se produjo este domingo en un accidente de tráfico registrado mientras el dispositivo de la UME trabajaba en el incendio de Las Peñas de Riglos. El militar perdió la vida cuando el vehículo en el que viajaba sufrió el siniestro en el Barranco de Atarés, en las proximidades del Monte Oroel, una de las zonas en las que se concentraban las labores de extinción.

El accidente dejó además otros tres profesionales de la UME heridos. Uno de ellos fue atendido en el propio lugar del siniestro, mientras que los otros dos fueron trasladados a centros hospitalarios, uno al Hospital de Jaca y otro, mediante helicóptero, al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Los tres han recibido el alta médica este lunes, según la información facilitada por las autoridades.

UN DÍA DE LUTO OFICIAL EN ARAGÓN

Tras conocer el fallecimiento, el presidente de Aragón ha firmado un decreto por el que se declara luto oficial en la Comunidad Autónoma hasta las 12.00 horas de este martes, 18 de agosto. Durante este periodo, las banderas oficiales de los edificios públicos de Aragón ondearán a media asta en el exterior y lucirán un crespón en la moharra del mástil en el interior.

La declaración de luto se suma al homenaje celebrado este lunes en el Centro de Emergencias 112, un espacio especialmente vinculado al trabajo de coordinación y respuesta ante las emergencias que afectan a la Comunidad. Desde allí se ha querido poner en valor la labor de quienes participan en los operativos destinados a proteger a la población y al territorio.

El propio Azcón ha trasladado este domingo sus condolencias a la familia y a la UME después de conocerse el accidente. El presidente aragonés ha lamentado que, después de que las condiciones del incendio hubieran ofrecido perspectivas algo mejores gracias también a la lluvia, se produjera "la peor de las noticias", en referencia al fallecimiento del militar.

Asimismo, Azcón pondrá a disposición de la familia y de la Unidad Militar de Emergencias todos los recursos que fueran necesarios para afrontar las consecuencias de este "terrible accidente". Las instituciones aragonesas han mantenido desde entonces diferentes muestras de reconocimiento hacia García Sancho y sus compañeros.

GARCÍA SANCHO, MIEMBRO DEL BIEM IV DE ZARAGOZA

Javier García Sancho formaba parte del Batallón de Intervención en Emergencias IV de la UME, con sede en Zaragoza, una unidad que participa habitualmente en operativos de emergencia y que durante estos días mantiene un importante despliegue en la lucha contra el incendio de Las Peñas de Riglos.

Su fallecimiento se produjo cuando se dirigía o participaba en las labores vinculadas al dispositivo desplegado contra el fuego, en un momento en el que numerosos efectivos trabajaban en condiciones especialmente complejas para contener el incendio forestal. La muerte del militar ha provocado numerosas muestras de condolencia y reconocimiento hacia su familia, sus compañeros y el conjunto de la UME.

Los otros tres ocupantes del vehículo accidentado resultaron heridos, aunque este lunes han podido recibir el alta médica. La evolución favorable de los heridos ha permitido reducir parte de la preocupación generada tras el accidente, aunque no ha evitado el impacto provocado por el fallecimiento de García Sancho.

Las muestras de apoyo han llegado desde diferentes instituciones. El Gobierno de España, el Ministerio de Defensa y la propia Unidad Militar de Emergencias trasladaron sus condolencias a la familia y allegados del militar fallecido y expresaron sus deseos de recuperación para sus compañeros heridos.

También el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha manifestado su cariño a la familia y a la UME y ha destacado el trabajo de quienes participan en los dispositivos destinados a proteger la vida de los ciudadanos. La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, se ha sumado igualmente a las condolencias y ha pedido respeto para los familiares de García Sancho durante estos momentos.

EL INCENDIO MANTIENE DESPLEGADO UN AMPLIO OPERATIVO

La muerte del militar se produjo en una jornada en la que las condiciones del incendio habían comenzado a ofrecer algunas perspectivas más favorables, después de varios días de evolución compleja. La lluvia contribuyó a mejorar la situación en algunos puntos, aunque los equipos de extinción continúan trabajando para consolidar el control del fuego y evitar nuevas reproducciones.

El accidente del domingo tuvo lugar precisamente en una de las zonas en las que se concentraban las labores de extinción, en el entorno del Barranco de Atarés y el Monte Oroel. El siniestro obligó a movilizar recursos sanitarios para atender a los cuatro ocupantes del vehículo y dejó como balance el fallecimiento de García Sancho y tres militares heridos.

Con el alta médica de estos tres profesionales este lunes, el foco se centra ahora en la recuperación de los heridos y en el acompañamiento a la familia del militar fallecido, mientras los efectivos de la UME y del resto de servicios de emergencia continúan trabajando contra el incendio.

El Gobierno de Aragón mantendrá hasta las 12.00 horas de este martes el luto oficial decretado por la muerte del soldado, mientras las muestras de reconocimiento se suceden en distintos puntos de la Comunidad.