Aragón impulsa sus vinos en el mercado asiático con un stand agrupado en Vinexpo Asia Hong Kong

Las bodegas aragonesas están apoyadas por Arex - GOBIERNO DE ARAGÓN

Aragón Exterior organiza el espacio Wines from Aragón, que reúne a bodegas de las cuatro grandes Denominaciones de Origen aragonesas ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Aragón vuelve a reforzar la promoción internacional de sus vinos en Asia con su presencia en Vinexpo Asia Hong Kong, la mayor feria de vinos y licores de la región Asia-Pacífico. AREX (Aragón Exterior) coordina la participación de las bodegas aragonesas en la feria a través de un stand agrupado de más de 100 metros cuadrados bajo el lema Wines from Aragón, concebido para impulsar la visibilidad del vino aragonés y favorecer nuevos contactos comerciales en los principales mercados asiáticos.

En esta edición, el stand aragonés reúne a ocho bodegas pertenecientes a las cuatro grandes Denominaciones de Origen Protegidas de Aragón. Por parte de la DOP Cariñena participan Bodegas Luis Marín, Bodegas San Valero y Grandes Vinos. La DOP Campo de Borja está representada por Bodegas Aragonesas y Bodegas Alto Moncayo. Desde la DOP Calatayud participa Bodegas San Alejandro, mientras que la DOP Somontano contará con la presencia de Grupo ENATE y Bodega Sommos.

Cada bodega cuenta con su propio espacio para presentar sus vinos y recibir a contactos. Además, hay una zona de catas guiadas por Manu Jiménez, mejor sumiller de España 2017, con el objetivo de atraer público al stand aragonés, informar sobre las características de los vinos de la comunidad y facilitar encuentros profesionales.

"Vinexpo Asia se ha consolidado como una de las grandes citas internacionales del sector, que atrae a expositores y visitantes de todo el mundo", explica el director gerente de AREX, Javier Camo. "Es un lugar idóneo para establecer contactos con compradores, distribuidores, importadores y representantes de los principales canales de comercialización no solo en China, sino en toda la región".

Hong Kong es el principal hub del sector del vino en la región Asia-Pacífico, desde el que se puede acceder a mercados clave como China, Macao, Taiwán, Singapur, Filipinas, Malasia, Japón o Corea del Sur.

En este contexto, la presencia aragonesa en Vinexpo Asia representa una oportunidad para seguir posicionando los vinos de la comunidad en uno de los entornos empresariales más competitivos del mundo, con especial protagonismo de las variedades autóctonas y garnachas, que encajan de forma idónea con las tendencias actuales de consumo en Asia.

Con esta participación, AREX continúa reforzando la proyección internacional del sector vitivinícola aragonés y apoyando a las bodegas de la comunidad en su apertura y consolidación en mercados estratégicos para su crecimiento exterior.