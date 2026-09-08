Aragón, ligeramente por encima de la media europea en Lectura y Ciencias y por debajo en Matemáticas, según PISA

Archivo - Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón y Cajal de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón se sitúa ligeramente por encima de la media europea en Lectura y Ciencias, pero por debajo en Matemáticas, según el último Informe Pisa de la OCDE, en el que España ha obtenido su peor resultado de la historia.

Destacan el descenso de diez puntos en Lectura desde 2022, de 16 puntos en Matemáticas y de ocho en Ciencias. En los tres casos ya venían de sacar su mínimo histórico en 2022.

En el caso de Aragón, ha obtenido 461 puntos en Lectura, diez puntos por encima de la media española y dos por encima de la europea. Se coloca como la séptima comunidad con mejores resultados, tras Asturias, Madrid, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja.

En Matemáticas, Aragón se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional --462 puntos frente a 457--, pero un punto por debajo de la media de la UE. Lideran el ranking en esta materia Madrid, seguida de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia.

Por último, en Ciencias, los estudiantes aragoneses se colocan en octavo lugar en la clasificación nacional --después de Madrid, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja-- con 482 puntos, uno por encima del promedio europeo y cinco por encima del estatal.

En cuanto al rendimiento de resolución computacional de problemas, Aragón se coloca en cuarto lugar con 506 puntos, por encima tanto de la media española como de la UE

En esta edición, la novena en la que se evalúa a los alumnos españoles, han participado en el estudio principal 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes, en una muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas.