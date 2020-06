Aragón se mantendrá en fase 3 durante dos semanas y solicitará la movilidad interprovincial

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón se ha felicitado de que el conjunto de la Comunidad autónoma pase este lunes, 8 de junio, a la fase 3 de desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus, en la que tiene previsto mantenerse durante, al menos, dos semanas, y para la que solicitará la movilidad interprovincial dentro del territorio aragonés.

Así lo han explicado en rueda de prensa el Comisionado para la Lucha contra la Despoblación de Aragón, Javier Allué, y el director general de Salud Pública del Ejecutivo autonómico, Francisco Javier Falo, después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya anunciado que esta Comunidad pasa a la fase 3 de desescalada.

Allué ha dicho que se cumple el "objetivo principal que nos habíamos marcado" de "pasar en bloque" toda la Comunidad en cada una de las fases del plan de vuelta a la normalidad que se inició el pasado 28 de abril.

Ha achacado este opción al cumplimiento "solvente" de todos los indicadores y exigencias sanitarias en cuanto a capacidad asistencial, refuerzo de la atención primaria, pruebas diagnósticos y reserva de material, así como al "comportamiento ejemplar" de la sociedad aragonesa.

"Sin ella, no podríamos acercarnos sin sobresaltos al escenario de normalidad", ha esgrimido Allué, para remarcar, igualmente, el trabajo del sector sanitario.

MOVILIDAD

El comisionado ha recordado, sobre la movilidad entre provincias dentro de Aragón, que ya lo ha anticipado el presidente de la Comunidad autónoma, Javier Lambán. "La voluntad es que, en la medida de las posibilidades, se solicitará", así como otras acciones relacionadas con los aforos en los locales de hostelería y restauración, que en fase 3 se contempla que puedan ser de hasta dos tercios del total frente al 50 por ciento actual.

Respecto a la movilidad entre Comunidades autónomas, Allúe ha adelantado que Illa ha comentado este mismo viernes que "esa opción es para que lo puedan solicitar los presidentes de Comunidades que estén en la misma fase, pero a partir del 21 de junio, en un escenario de normalidad".

El comisionado ha añadido que hay que esperar a conocer el decreto que el ministro Illa ha comunicado que ya se ha aprobado en Consejo de Ministros, "pero que tiene que publicarse en el Boletín Oficial de Estado y, entonces, sabremos el escenario administrativo para las medidas de fase 3 y las capacidades que van a tener las regiones que han pasado a esa fase".

PRUDENCIA

Por su parte, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha estimado que hay un "escenario de partida" que es la orden del Ministerio de Sanidad que reguló la fase 3, "que da un marco sobre cuáles son las medidas que se van a permitir", si bien "habrá que esperar" a las normas que el ministerio "suele sacar el fin de semana" para ver si se refrendan "o se retoca alguna que nos puede dar mayor juego".

En general, Falo ha dicho que el objetivo es "recuperar la actividad económica y el contacto y la actividad social" y ha informado de que desde Aragón "no vamos a quemar periodos, fases, antes de tiempo" porque queremos medirnos para ver el efecto que tienen las medidas de recuperación social y económica en la incidencia de la enfermedad".

Ha añadido que esa "prudencia" será compatible con "apurar las posibilidades que da la orden". A su entender, hay que "combinar la alegría y esperanza de ver una situación mejor con la prudencia para que esa situación no se vuelva contra nosotros" y "no tengamos una cara que no queramos ver".

En este punto, Falo ha apelado a la "responsabilidad de toda la ciudadanía" para seguir manteniendo el distanciamiento social, la protección donde sea necesario, las normas higiénicas, el lavado de manos, la limpieza y todo aquello en lo que "venimos insistiendo", que "no puede decaer".

El director general ha considerado que hay que felicitarse como sociedad poder anunciar cada 15 días el cambio de fase "porque significa que vamos mejor" y que "nuestras capacidades también mejoran".

Asimismo, ha comentado que además de la evolución favorable de la pandemia en las dos últimas semanas en Aragón, "hemos avanzado enormemente en las capacidades del sistema sanitario para responder a posibles brotes que pudieran producirse" porque "esto no se ha acabado, seguimos estando en una situación inestable donde podemos tener repuntes de caso".

DIAGNÓSTICO RÁPIDA

El director general ha abundado en la necesidad de que el sistema sanitario pueda dar una repuesta ante el incremento de casos y para eso es "fundamental" disponer de una capacidad "rápida" de diagnóstico, identificación y localización de contactos "y proceder al aislamiento o a las medidas que correspondan".

Esto implica, ha continuado Falo, que hay que tener preparados los sistemas de vigilancia y los de equipos de atención primaria y Aragón ha hecho un "avance importante" en estos dos ámbitos, así como en la capacidad de repuesta "por si no fueran la cosas bien, ahora o dentro de unas semanas o meses", con stock de materiales y dispositivos asistenciales especializados que "puedan responder a esa no buena evolución de la epidemia".

El director general ha reconocido que los acuerdos con el Ministerio de Sanidad y el proceso para validar las capacidades en las últimas semanas "han sido complejos" porque se reúnen muchos indicadores y datos y se ha llegado a esta situación "porque en las semanas anteriores la tendencia de la incidencia ha sido a la baja".

En relación con la nueva normalidad, Falo ha dicho que el Ministerio de Sanidad está elaborando una norma que regulará aspectos básicos que vayan a decaer por la finalización del estado de alarma decretado por la pandemia.

"No sabemos cuáles serán los parámetros para la nueva normalidad" y por eso ha pedido esperar a conocer los mandatos jurídicos "que se irán produciendo estas dos próximas semanas" y cuál es la evolución de la epidemia en Aragón porque "entonces estaremos en mejor disposición de adoptar decisiones".