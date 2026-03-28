Aragón moviliza más de 3 millones de euros para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

El Gobierno de Aragón moviliza más de 3 millones de euros para hacer frente a la DNC. - AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha activado un plan integral dotado con más de 3 millones de euros para hacer frente a los efectos de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), de cuyo primer brote detectado en Aragón se cumple un mes.

El consejero en funciones, Javier Rincón, ha puesto en valor el trabajo realizado, que ha calificado como "excelente y en tiempo récord", destacando la rapidez en la activación de las medidas para contener la enfermedad y proteger al sector. Además, ha subrayado que las indemnizaciones previstas son "razonables y acordes al impacto sufrido por los ganaderos.

El objetivo desde el primer momento ha sido actuar con la máxima rapidez para contener la enfermedad y dar certidumbre a las explotaciones", ha señalado Rincón.

El plan está destinado tanto a indemnizaciones directas como a medidas sanitarias, logísticas y de control, con el objetivo de contener la enfermedad, garantizar la sanidad animal y minimizar el impacto sobre las explotaciones afectadas.

MÁS DE 800.000 EUROS A LOS GANADEROS AFECTADOS

En el capítulo de indemnizaciones, destacan los pagos por sacrificio obligatorio de animales a los dos ganaderos de Borrastre (Fiscal, Huesca), por una cuantía total que supera los 800.000 euros.

Como novedad con respecto a Cataluña, la orden incluye una mejora en la valoración de los animales nacidos en los últimos cinco años, lo que incrementa la compensación para las explotaciones afectadas "en el 25% con respecto a las indemnizaciones de la comunidad vecina" ha concluido.

A estas cifras se suman los costes derivados de la gestión sanitaria de la crisis. Entre ellos figuran el que conlleva la destrucción de animales, el transporte, la gestión de cadáveres y de materiales potencialmente contaminados, así como el traslado de insumos necesarios para la operativa, con partidas estimadas en casi 90.000 euros.

Uno de los pilares fundamentales es el plan es la ampliación del plan vacunación que supone una inversión cercana a 800.000 euros, debido a la necesidad de revacunación continua para garantizar la eficacia sanitaria, a lo que se suman medidas de refuerzo de la bioseguridad, con adquisición de material --agujas, calzas, monos--.

Además, el operativo incluye importantes medidas de prevención y control, como la adquisición de arcos de limpieza y desinfección portátiles, elaboración de un tutorial de medidas de bioseguridad para el ganado vacunado, orientado a mejorar la información y formación del sector, con un coste aproximado de 180.000 euros.

El plan también contempla un importante despliegue de recursos humanos. Por un lado, el personal contratado específicamente para el control de vacunaciones, vigilancia en zonas perimetrales y toma de muestras, con un coste estimado de 750.000 euros, en cumplimiento de la normativa europea.

A todo ello se suman otras actuaciones como la señalización sanitaria del territorio, la organización de jornadas informativas y el refuerzo logístico necesario para gestionar la crisis.

El consejero Javier Rincón ha reclamado además la implicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer un criterio homogéneo en todo el país: "Es necesario que exista un criterio nacional que garantice igualdad de trato para todos los ganaderos, independientemente del territorio".

Asimismo, ha defendido el alcance del plan impulsado por el Ejecutivo autonómico: "Estamos poniendo todos los recursos necesarios para proteger al sector ganadero aragonés y frenar la propagación de la enfermedad con todas las garantías sanitarias".

En conjunto, el plan refleja una respuesta rápida, coordinada y contundente por parte del Gobierno de Aragón, que sitúa como prioridad la protección del sector ganadero y la recuperación de la actividad en las zonas afectadas.