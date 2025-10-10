Aragón no asiste al encuentro convocado por el Gobierno para acordar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

Archivo - El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha comunicado oficialmente que no asistirá al encuentro convocado por el Gobierno de España los días 13 y 14 de octubre en Ponferrada para acordar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en una carta remitida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que expresa el desacuerdo de Aragón con el marco planteado por el Ejecutivo central, al considerarlo "insuficiente, unilateral y desalineado con la realidad competencial y territorial de España".

Blasco reafirma el compromiso de Aragón con los objetivos climáticos de la Unión Europea, pero recuerda que la respuesta debe ser global, coordinada y basada en la competitividad, no en planteamientos "propagandísticos".

Por ello, propone sustituir el pacto gubernamental por "una estrategia seria" centrada en la adaptación, la prevención, la dotación de medios, la reforma legal y el impulso de las economías rurales, con seguridad jurídica y neutralidad tecnológica.

En su misiva, Manuel Blasco reclama una cogobernanza real a través de la Conferencia Sectorial, la revisión del Plan Nacional de Adaptación con objetivos medibles y financiación estable, y una política estatal que priorice la inversión en medios contra incendios, la gestión forestal activa, la ejecución de infraestructuras hídricas y la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, el consejero ha subrayado la necesidad de reforzar el papel del mundo rural y del sector primario, apostando por la negociación de un Acuerdo por la Adaptación y el Buen Gobierno de las Emergencias que garantice una actuación eficaz y coordinada en todo el territorio.