Aragón pide aumentar hasta el 5% el peso de la despoblación, dispersión y orografía en la financiación autonómica

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La principal alegación de la Comunidad Autónoma de Aragón al sistema de financiación autonómica pasa por la petición de aumentar el peso de las variables correctivas de despoblación, dispersión y orografía hasta el 5 por ciento, frente a la propuesta del Ministerio de Hacienda de elevarlo hasta el 4 por ciento, desde el 3 por ciento actual.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado este martes, en una rueda de prensa, las alegaciones presentadas y ha recalcado: "No buscamos ninguna confrontación. Vamos en positivo intentando llegar a un acuerdo".

Además, Bermúdez de Castro ha defendido la necesidad de incluir los costes fijos, la despoblación y la orografía, así como la necesidad de dar un mayor peso a las variables correctivas con el objetivo de cambiar el modelo actual de financiación que ahonda en el desequilibrio de los territorios.

La reforma del sistema de financiación, ha declarado el consejero, "no puede ser un parche por trozos, debe ser un todo, y no se puede disgregar una parte sí y una parte no", por lo tanto, "no se puede limitar solo al cambio de la población ajustada", sino una "negociación global" y "marcar un campo de juego" en el que todos "tengamos claro cuánto dinero va a haber, cómo va a pesar la población ajustada y qué fondos va a haber"

El gasto de Aragón en la prestación de los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales, según recoge un informe de la Cámara de Cuentas de la comunidad, fue de 2.958 euros por habitante 'ajustado' para el ejercicio de 2022, lo que supuso un déficit de financiación por habitante ajustado de 398 euros.

La insuficiencia de ingresos "penaliza de forma constante" a Aragón, por lo que es necesario corregir el modelo hacía un equilibrio en favor de aquellos territorios y poblaciones que se enfrentan al principal reto demográfico como es la despoblación.

De no hacerlo, el informe enviado al Ministerio de Hacienda por el Gobierno de Aragón, subraya que es "condenar conscientemente a sus ciudadanos a unos peores servicios o, incluso, a no poder prestarlos". Ante la necesidad de dar equilibrio a los territorios y adecuar la financiación a la realidad, la inclusión de los indicadores de la orografía y despoblación es fundamental para alcanzar una financiación más justa.

ALEGACIONES

La base de la alegación, ha afirmado Bermúdez de Castro, es la defensa de las variables de despoblación, dispersión y orografía. "No hace falta ser un erudito y un gran conocedor de Aragón para saber que las tres variables son claras, contingentes y presentes en toda nuestra comunidad autónoma".

"Lo más importante es aumentar el peso de las variables correctivas hasta el 5 por ciento", ha recalcado el responsable autonómico de Hacienda. En cuanto al resto de ponderación, que es el 95 por ciento, ha indicado que la sugerencia de Aragón es que la sanidad tenga un peso de entre un 43-45 por ciento, prefiriendo el rango alto; la educación entre el 19 y el 20,5 por ciento --rango bajo--; y los servicios sociales entre el 10 y 12 por ciento --rango alto--; y el resto de servicios entre 16 y 18 por ciento.

Del 5 por ciento que corresponde, en la propuesta de Aragón, a las variables correctivas, Bermúdez de Castro ha manifestado que la superficie tendría un peso de entre el 2 y el 2,3 por ciento; la dispersión entre un 0,5-0,6 por ciento; la insularidad entre un 0,5-0,6 por ciento; los costes fijos entre el 0,6 y el 1 por ciento; la despoblación entre 0,5-0,6 por ciento, igual que la orografía.

Ha reconocido que se trata de un tema "complejo" que requiere un "diálogo fluido", lo que ha motivado la solicitud de una "reunión urgente" con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, para explicarle de forma detallada las alegaciones que presenta Aragón.

En este punto, ha calificado la relación del Gobierno de Aragón con el Ejecutivo central de "lealtad institucional y "normalidad absoluta", aunque, en concreto, la suya como consejero de Hacienda con la ministra del ramo, María Jesús Montero, es "epistolar" y ha agregado: "No se ha dignado a cogerme el teléfono".

OROGRAFÍA, DESPOBLACIÓN Y DISPERSIÓN

La orografía de Aragón --elevada, montañosa y afectada por incidencias climáticas-- implica un mayor gasto en creación y mantenimiento de cualquier infraestructura y dificultades para garantizar a todos los ciudadanos la igualdad en la prestación de servicios fundamentales.

El 40 por ciento de los municipios de Aragón se engloba en la denominada 'Zonas Desfavorecidas de Montaña'. En el caso de Huesca es algo más del 45 por ciento de sus municipios y en el de Teruel casi de un 85 por ciento. Además, 25 de los 50 municipios a más altitud de España se encuentran en Aragón y la mayor parte en la provincia de Teruel.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón reivindica que, al igual que sucede con la insularidad, la orografía, como accidente geográfico y natural, debe tener su reflejo en el Sistema de financiación autonómica.

En cuanto a infraestructuras viarias, en Aragón hay 690 kilómetros de carreteras de montaña y alta montaña --310 en Huesca y 480 en Teruel-- que pertenecen a la Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma y que conlleva un sobrecoste en tareas de mantenimiento, conservación y reparación.

En el informe que avala las alegaciones del Gobierno de Aragón se argumenta que es evidente que la distribución de la población en el territorio no son meras variables correctivas, sino auténticas de demanda de algunos servicios que se deben recoger en el sistema de financiación autonómica, ha apuntado.

De hecho, la OCDE acredita que el coste anual de la educación primaria es un 33 por ciento superior en las áreas rurales que en las ciudades y el de la educación primaria es un 14 por ciento superior en las zonas remotas que en las metropolitanas.

REFORMA DEL SISTEMA

Asimismo, Bermúdez de Castro ha señalado que, en primer lugar, debería establecerse un "fondo de nivelación" para prestar unos servicios adecuados mientras se negocia el nuevo sistema de financiación y, a su juicio, debería ser una "cantidad importante, no menos de 10.000 millones de euros".

Ha recordado que algunas comunidades autónomas están "infrafinanciadas", una de ellas es Aragón, tal y como recoge uno de los últimos informes publicados por la Cámara de Cuentas en el que se advierte de la falta de "transparencia" del sistema de financiación autonómica. Este organismo cifra en más de 500 millones el déficit financiero de la región.

La Cámara de Cuentas, en su informe, "dice claramente que el sistema de financiación es tan poco previsible en época de crisis que provoca que las comunidades autónomas tengan que tomar medidas duras para poder seguir con las nuevas cuentas y ponen de manifiesto la dificultad para conocer los ingresos en algunos momentos puntuales", ha trasladado el consejero.

Igualmente, inciden en la necesidad de que "País Vasco y Navarra aporten fondos al sistema, que eso es importante, y, sobre todo, contar con un sistema de financiación que se ajuste al coste de los servicios", además de que desde el Estado "deberían de tener parámetros claros del coste de los servicios y no los hay".

En esta línea, ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica en "época de bonanza económica como la actual", ya que la mayor parte de los ingresos corresponden al IRPF y el IVA que, en crisis son los más castigados debido al paro y a que el consumo baja.