Aragón pide que el bicentenario de la muerte de Goya se declare como acontecimiento de excepcional interés público

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Cultura que cree de forma "inmediata" la Comisión Nacional del Bicentenario del fallecimiento del pintor Francisco de Goya y que declare esta efeméride, que se conmemorará en 2028, como acontecimiento de excepcional interés público, lo que redundará en incentivos y desgravaciones fiscales de hasta el 95%, así como una agilización de trámites para las acciones que se desarrollen en torno a este aniversario o, incluso, inversiones directas.

Este es uno de los pasos que se han acordado en la primera reunión de la Comisión Autonómica del Bicentenario del fallecimiento de Goya, que se ha celebrado este lunes en la sede del Gobierno de Aragón, presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Jorge Azcón, y con la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y miembros de ambas administraciones.

"Hoy es un día muy importante para la cultura aragonesa", ha expresado la consejera autonómica de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, para dar cuenta de los acuerdos de esta primera reunión.

La consejera ha explicado que una conmemoración como la del bicentenario del pintor de Fuendetodos requiere anticiparse para diseñarla "con tiempo suficiente", motivo por el cual se ha creado esta comisión autonómica, para planificar y coordinar acciones conjuntas a nivel regional, nacional e internacional que logren darle a la efeméride "la dimensión que merece".

UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

"Conmemorar a Goya, uno de nuestros máximos exponentes, es un acto de justicia y una prioridad para este Gobierno", ha dejado claro, a la vez que ha afirmado que Ejecutivo autonómico y Ayuntamiento de Zaragoza van a trabajar para que esta cooperación se extienda a la sociedad civil, a instituciones culturales y otros organismos públicos, para lo que conformar la Comisión Nacional es "un paso crucial".

Así, se va a invitar a participar a las Cortes de Aragón, a la Delegación del Gobierno, a la Delegación del Ministerio de Defensa, a la Universidad de Zaragoza, a la Diputación Provincial de Zaragoza, al Ayuntamiento de Fuendetodos, a la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, al Arzobispado de Zaragoza, a la congrecación 'Chemin Neuf' --instalada en la Cartuja del Aula Dei--, a la Fundación Ibercaja, a la Fundación CAI y a la Cámara de Comercio, aunque podrán incorporarse otras entidades o instituciones.

En esta primera reunión conjunta, han manifestado la intención de que el bicentenario tenga dimensión internacional, implicando a los países en los que el pintor pasó parte de su vida o le inspiraron --Francia e Italia--.

También han acordado la incorporación de dos especialistas, que todavía no han sido designados, que se incorporarán al diseño de los actos en un momento más avanzado. La comisión se reunirá al menos cada seis meses.

MUSEO EN LOS ANTIGUOS JUZGADOS Y PREMIOS GOYA 2028

Tomasa Hernández ha recordado que, en abril de 2024, se presentó el Plan Director del Bicentenario, que recogía una serie de hitos que se están desarrollando y que continuarán hasta 2028, entre los que ha citado la exposición 'Goya, del Museo al Palacio', en el Palacio de la Aljafería; la compra del 'Retrato de José de Cistué y Coll'; o la intención de que la plaza del Pilar se convierta en un "epicentro del universo goyesco" con la creación de un nuevo museo en el edificio de los antiguos juzgados, donde se podrá exhibir la obra y la trayectoria del artista de Fuendetodos "como nunca antes se ha visto".

La rehabilitación de los antiguos juzgados para convertirse en el futuro Centro Goya se licitará en octubre para que las obras empiecen "nada más pasadas las Navidades", ha adelantado.

Otra de las acciones que propone el Gobierno de Aragón para 2028 es que Zaragoza acoja ese año la gala de los Premios Goya, algo que, de momento, "está cociéndose". "Estamos en ello", ha dicho Hernández, quien ha añadido que "es prematuro aventurar" sobre la llegada de este evento a la capital aragonesa.

De este modo, ha subrayado que esta Comisión Autonómica sigue trabajando en las actividades previstas en el Plan Director, "siempre con el objetivo de reivindicar a Goya, de reivindicar su aragonesidad, porque si fue el genio que fue y asombró y asombra al mundo, es porque es aragonés". "Sólo viviendo esta experiencia se puede conocer y comprender al genio", ha recalcado.

COMISIÓN NACIONAL

Una vez constituida la comisión autonómica, se eleva la propuesta de crear una comisión nacional, adscrita al Ministerio de Cultura, que deberá revestir la forma de Real Decreto.

En esta integración nacional se pretende contar con relevantes instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, el Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España, el Museo de Historia de Madrid, la Ermita de San Antonio de la Florida, la Basílica de San Francisco el Grande, la Fundación Casa de Alba, Patrimonio Nacional - Palacio Real, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Banco de España y la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.

La presidencia de honor de este organismo corresponderá a los Reyes; contará con presidente, vicepresidente primero y segundo, y un pleno de quince miembros que actuarán como vocales.

Una vez afianzado el nivel nacional, el Ejecutivo aragonés desea conseguir también una integración internacional, contando con los países que Goya visitó --Italia y Francia--, con lugares relacionados con su vida, viviendas, sitios que le inspiraron y los distintos museos y espacios que albergan obras del pintor.

ZARAGOZA, LA CIUDAD "A LA QUE SIEMPRE VOLVIÓ"

Por su parte, la consejera municipal de Cultura ha dicho que es "un honor compartir proyectos con el Gobierno de Aragón" y "unir fuerzas" para que estos sean "más grandes".

Fernández ha reiterado que Goya ha sido una de las prioridades desde que, en 2019, el PP llegó a la Alcaldía de Zaragoza, desde el punto de vista cultural, turístico e identitario.

"Zaragoza es la ciudad en la que Goya vivió hasta los 29 años. Nació en Fuendetodos, pero de muy pequeñito ya vino a vivir aquí y esta es la ciudad en la que se formó como pintor, en la que formó su familia, en la que se educó y es la ciudad a la que siempre volvió, porque siempre se reivindicó como zaragozano, como aragonés", ha remarcado.

"Siempre tenía en su pensamiento a su ciudad, a su Virgen del Pilar, lo evidencian todos los múltiples escritos y todas esas cartas que intercambió con su amigo Zapater", ha agregado.

Entre las acciones impulsadas por el Consistorio zaragozano, ha destacado la exposición 'Yo soy Goya', en La Lonja, que superó los 86.000 visitantes en 2023, o la creación de las Fiestas Goyescas, que congregan cada primavera a "miles de zaragozanos y de visitantes" en la plaza del Pilar. En total, se han destinado 2 millones de euros en los últimos seis años a estas acciones.

A ello ha sumado "múltiples exposiciones, publicaciones, apoyo a audiovisuales, a todas las artes escénicas y todas las artes plásticas, y todo el legado cultural que hay detrás de la figura de Goya, no sólo de él como artistas, también de la época en la que vivió, entre los siglos XVIII y XIX".

"Reivindicamos la Zaragoza de Goya", ha insistido Sara Fernández, mencionando que han "puesto en valor" los espacios, muchos de los cuales siguen en pie, donde el artista vivió, tocaba, pintaba, dónde estudió, dónde se casó o dónde se casaron sus padres.

Sobre la constitución de la Comisión Nacional del bicentenario, ha indicado que en el Ministerio hay "interés" y ha confiado en que se impulse "cuanto antes".