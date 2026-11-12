Aragón propone ayudas por 22,2 millones para 29 proyectos de modernización y mejora de regadíos

La resolución provisional contempla ayudas por un importe total de 22,2 millones de euros. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones de 2026 para la modernización integral y la mejora y adaptación de regadíos, que contempla ayudas por un importe total de 22,2 millones de euros para 29 proyectos en Aragón.

Las subvenciones, incluidas en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023 a 2027 (PEPAC), están destinadas a financiar actuaciones de modernización integral de sistemas de riego, así como mejoras y adaptaciones de las infraestructuras existentes.

La propuesta recoge 14,31 millones de euros para seis proyectos de modernización integral de regadíos con presupuestos superiores a 250.000 euros; 6,89 millones de euros para nueve actuaciones de mejora y adaptación de infraestructuras de riego de ese mismo tramo de inversión; y cerca de un millón de euros para otros 14 proyectos de menor importe.

ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS TRES PROVINCIAS

Entre los proyectos incluidos en la propuesta de modernización integral se encuentran los de la Comunidad de Herederos Regantes de Alcañiz y la Comunidad de Regantes de Valmuel, en la provincia de Teruel; Zaidín, Gurrea de Gállego y San Esteban de Litera, en Huesca; y la Comunidad de Regantes número V de los Riegos de Bardenas, en Zaragoza.

En el apartado de mejora y adaptación de regadíos figuran, entre otras, actuaciones en las comunidades de regantes de la Margen Derecha del río Guadalope, Miedes, Guadalopillo, el Canal de Calanda a Alcañiz y Sarrión, así como en la Junta Local de Aguas de Cella.

También se incluyen proyectos en distintas zonas de la provincia de Huesca, como Huerto y Binaced-Valcarca, junto a otras actuaciones de menor importe distribuidas por las tres provincias aragonesas.

Los proyectos contemplan diferentes tipos de intervenciones sobre las infraestructuras de riego, entre ellas la construcción y mejora de balsas de regulación, la adaptación de redes de distribución de agua, la instalación de sistemas de control y digitalización y la incorporación de instalaciones fotovoltaicas para el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Las comunidades de regantes interesadas disponen de un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOA para presentar las alegaciones que consideren oportunas.Tras el periodo de alegaciones, continuará la tramitación hasta la resolución definitiva de las ayudas, que se notificará individualmente a los beneficiarios.