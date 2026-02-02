Aragón reduce a 18 días el periodo de pago a proveedores y se sitúa muy por debajo de la media autonómica

Evolución mensual de la comparativa del pago medio a proveedores de Aragón con la media nacional, según el Ministerio de Hacienda. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aragón se ha situado entre las comunidades autónomas con mejores tiempos de pago a proveedores, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes a noviembre. En ese mes, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la Comunidad se redujo a 18,16 días, muy por debajo de los 27,68 días registrados por el conjunto de administraciones regionales.

La evolución del indicador durante los últimos dos ejercicios muestra una tendencia positiva en los últimos dos ejercicios. En 2024, el PMP anual se situó en 21,97 días, una cifra significativamente mejor que los 34,69 días del año anterior. En 2025, la mejora volvió a consolidarse, con un promedio anual de 21 días, mientras que la media agregada de las comunidades autónomas se eleva a 26,21 días, a falta de conocer el dato definitivo de diciembre.

La diferencia es visible tanto en la serie anual como en la mensual, donde Aragón se mueve de forma estable en el entorno de los 18-22 días, mientras que el promedio autonómico supera los 26 días y llega a alcanzar los 28 en el mes de noviembre. En la serie mensual, Aragón se mantiene por debajo de la media del conjunto de las comunidades y muy lejos del límite de 30 días establecido en la normativa estatal.

Este comportamiento se produce en un contexto en el que el periodo medio de pago de la Administración Regional se sitúa en 26,21 días en 2025, pendiente igualmente del cierre definitivo del ejercicio. Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda permiten contextualizar la situación de Aragón dentro del conjunto de las comunidades autónomas y constatar el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la normativa estatal.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) es uno de los pilares sobre los que se sustenta el principio de Sostenibilidad Financiera recogido en la Ley Orgánica 2/2012. Se trata del principal indicador utilizado para medir la morosidad de las Administraciones Públicas, cuyo límite legal se fija en 30 días. La evolución de los dos últimos años permite observar que Aragón ha mantenido sus plazos de pago por debajo de ese umbral y por debajo de la media autonómica.