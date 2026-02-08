El Aragón rural vota con tranquilidad y sin prisas en una mañana fría

Aragoneses votan en un colegio electoral, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

FAGO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La jornada electoral, en la que Aragón elige a los 67 diputados de sus Cortes, ha iniciado con normalidad en todo el territorio, incluido en los más de 200 municipios --de los 731 que tiene la Comunidad-- que no llegan al centenar de habitantes, en una mañana fría que no está movilizando de momento demasiados votantes a primera hora en pueblos como Fago, en el Pirineo oscense, e incluso en otros, como en Bádenas (Teruel) no habían recibido a ni un solo elector en las dos primeras horas de votación.

En el caso del municipio altoaragonés de Fago, de un censo electoral de 23 personas, algo antes de las 11.30 horas, sólo habían ejercido su derecho al voto dos, sin contar con los miembros de la mesa, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento.

En las comicios autonómicos de 2023, los 16 electores que participaron repartieron sus votos entre siete candidaturas, con el PSOE como el más votado con cinco votos; CHA con tres; Equo, Podemos-Alianza Verde y PP con dos; y Escaños en Blanco y Vox con uno. Una persona votó en blanco y nueve --el 34,61%-- no acudieron a las urnas.

De momento, la jornada ha comenzado "con normalidad", con la mesa constituida sin problema y la confianza en que, como es habitual, antes de mediodía pueda haber finalizado la votación, antes del 'vermú', aunque aún no se ha presentado la inmensa mayoría del censo. La mañana ha empezado fría, con algo de lluvia, pero ha remitido, dejando en todo caso el cielo encapotado.

La mayoría de los electores de Fago no son demasiado mayores, con una media de edad de entre 50 y 55 años, y para estas elecciones no se ha pedido ningún voto por correo.

Más madrugadores han sido en uno de los pueblos más pequeños de la provincia de Zaragoza, en Bagüés, en las Altas Cinco Villas, donde hasta las 11.00 horas habían votado cuatro de los quince electores, algo más de una cuarta parte.

PARTICIPACIÓN DESIGUAL EN EL TERUEL RURAL

Sin embargo, la mayoría de los municipios menos poblados de Aragón están en la provincia de Teruel, donde la participación se ha situado en un 10,82% a esa misma hora --por debajo de Zaragoza, pero por encima de Huesca--.

Entre esas localidades de la 'España vaciada', han sido más madrugadores en Aguatón --seis de sus 18 votantes ya ha ejercido su derecho--. Con participaciones por encima de la media, pero aún minoritarias, aparecen también Tormón --7 de 25--, Torre de las Arcas --4 de 17--, Veguillas de la Sierra --6 de 23-- y destaca Salcedillo, en la Comarca de las Cuencas Mineras, casi la mitad del censo --5 de 11-- ya ha pasado por las urnas, pese a que nevaba ligeramente a primera hora de la mañana.

En este pequeño pueblo turolense, la formación más votada en mayo de 2023 fue Vox con cuatro votos, seguida del PSOE con tres y el PP con dos. Nadie se abstuvo entonces.

Por contra, la participación no termina de levantar en Allueva --sólo han votado 2 de 23 personas--, Alpeñés --1 de 24-- y llama la atención el caso de Bádenas, en la Comarca del Jiloca, donde al menos hasta las 11.00 horas no se había depositado ni una sola papeleta en la urna.

En 2023, el partido más votado en Bádenas fue el PSOE con seis votos, seguido del PP con cinco, Vox con cuatro y Teruel Existe con uno. Otras dos personas, poco más de un 10%, no acudió a votar.



