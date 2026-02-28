Aragón triunfa en las SpainSkills 2026 con tres medallas de oro y cuatro de bronce

En la foto, los siete medallistas aragoneses con el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada - GOBIERNO DE ARAGÓN

Aragón ha vuelto a demostrar la fortaleza y proyección de su Formación Profesional en SpainSkills 2026, donde la delegación autonómica ha cerrado su participación con un brillante palmarés en la ceremonia de entrega de medallas celebrada este sábado en IFEMA Madrid.

La delegación aragonesa, compuesta por 29 jóvenes, se ha hecho con tres medallas de oro y cuatro de bronce, en un evento que reunía más de 550 estudiantes de toda España.Los alumnos David Romero, Raúl Gimeno y Francisco Beltrán, del IES Francés de Aranda , del CPIFP Bajo Aragón y dle IES Salvador Victoria, han ganado la competición en las especialidades de Ebanistería y Pintura del automóvil y viajarán en septiembre a Shanghai para representar a España en las Olimpiadas Mundiales.

Además, los estudiantes Sergio Esteban, Ciro Anibal Lafaja, Pablo Navascués y José Daniel Sánchez, de l IES Virgen del Pilar y de Salesianos Nuestra Señora del Pilar, han logrado subir al podio, con cuatro medallas de bronce, en las especialidades de Diseño Mecánico CAD, CNC Fresado, Fontanería y Cloud computing.

Se ha confirmado así el buen nivel demostrado por el alumnado aragonés durante las competiciones celebradas a lo largo de esta semana en IFEMA, Madrid, y las buenas expectativas que avanzó la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernánez, que visitó ayer a la delegación y les ofreció todo el apoyo del Ejecutivo aragonés.