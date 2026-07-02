Arden más de 3.000 hectáreas en el incendio en Leciñena: "Se reaviva en zonas quemadas y genera problemas"

El vicepresidente Alejandro Nolasco atiende a los medios de comunicación en Leciñena. - GOBIERNO DE ARAGÓN

LECIÑENA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en el término municipal de Leciñena ya afecta a 3.200 hectáreas y lo que más preocupa en este momento es la cola del fuego, que "se reaviva en zonas quemadas y nos genera problemas", porque son horas de "mucho calor y se está levantando viento".

Así lo ha expresado el director de Extinción del incendio en Leciñena, Ángel Gari, quien ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, acompañado por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco, que será hacia final de esta tarde cuando el viento cambie su orientación hacia el sur.

En cualquier caso, Gari ha indicado que durante la tarde son las horas "más críticas" y conviene "actuar rápido" porque "están saliendo muchas cosas pero las estamos acometiendo bien" y el operativo "está muy bien organizado, llegando muy deprisa".

"PASOS IMPORTANTÍSIMOS"

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia ha subrayado que "estamos dando pasos importantísimos para controlar el incendio y ahora son unas horas críticas porque ciertamente es el momento en el que más viento hace".

Ha detallado Alejandro Nolasco que se ha conseguido detener --el fuego-- para que no cruce la carretera A-129 y ha agradecido el trabajo de los 300 efectivos sobre el terreno, además de agricultores y vecinos que se han ofrecido ayudar.

"Son más de 3.000 hectáreas calcinadas, lo cual es realmente una pena, pero la parte buena, es que se están dando pasos importantísimos para poder controlar el incendio", ha pronunciado Nolasco, quien ha trasladado un mensaje "de tranquilidad" y "precaución" a los vecinos, instándoles a seguir las instrucciones de las autoridades.

Además, ha contado que lo más preocupante durante la tarde es la cola del incendio, en el norte, ya que la sur "está más controlada". En este punto, ha aclarado que "no hay un riesgo de que se pueda extender a los núcleos urbanos de Robres o Leciñena.