Ariño (PSOE) exige al Gobierno de Aragón que incremente la partida del FITE para infraestructuras municipales

La diputada del PSOE Aragón María Ariño. - PSOE.

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón exigirá al Gobierno autonómico de Jorge Azcón incrementar la partida del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) dirigida a infraestructuras municipales, un programa "fundamental" para la gran mayoría de los ayuntamientos turolenses que, de esta forma, "no se están beneficiando del aumento de la cuantía global".

Los socialistas también han criticado que la actual convocatoria haya reducido el plazo para la presentación de solicitudes de 15 a 10 días, con lo que eso supone para pequeños municipios con mayores dificultades para la tramitación, así como un sistema de puntuación que beneficia a los más poblados.

Esto se suma a la disminución de la cuantía máxima que puede recibir cada localidad, que con los gobiernos autonómicos de PP y Vox ha disminuido de 120.000 a 90.000 euros "Si hay más FITE, ¿por qué no hay más FITE para nuestros pueblos?", se ha preguntado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y diputada por la provincia de Teruel María Ariño, recordando que en esta convocatoria la cuantía total de las aportaciones de Gobierno de Aragón y Gobierno de España se han incrementado en 13 millones y que está previsto aumentar otros tantos, hasta los 86 millones de euros, en la próxima.

Ariño ha apuntado que la convocatoria está congelada en 5 millones de euros, pese a que se han ampliado las actuaciones subvencionables y que, en el ejercicio anterior, se presentaron solicitudes de 200 municipios por valor de más de 17,2 millones de euros. "Y solamente 59 consiguieron financiación. El Gobierno de Aragón sabe perfectamente que las necesidades de nuestros pueblos superan en mucho el dinero disponible", ha reprochado.

Ante la cuantía total "insuficiente", la parlamentaria autonómica ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para incrementar los recursos destinados a infraestructuras municipales y que se estudie "la posibilidad jurídica" de ampliar el crédito de la convocatoria actualmente abierta.

La iniciativa del Grupo Socialista también propondrá revertir la reducción del periodo de tiempo para presentar las solicitudes para que, "como mínimo", vuelva a ser de 15 días y volver a aumentar la cuantía máxima que recibe cada municipio, así como "revisar" un sistema de puntuación por población que, ha dicho María Ariño, "privilegia a los municipios más grandes en perjuicio de los más pequeños".

COHESIÓN TERRITORIAL

"Por el criterio de población, un municipio de más de 3.000 habitantes obtiene tres veces más puntuación que uno de menos de 2.001 habitantes. Y nosotros preguntamos al señor Azcón: ¿Qué lógica tiene que en una convocatoria del FITE, un fondo diseñado para contribuir a la cohesión territorial, cuantos menos habitantes tenga un pueblo, menos posibilidades tenga de recibir financiación?", ha apuntado la diputada pidiendo la retirada de ese "privilegio" para que todos los municipios "concurran en la mayor igualdad de condiciones posible".

Ariño ha resumido así "la realidad" de la convocatoria: "Más actuaciones subvencionables para el mismo dinero. Un 25 % menos de ayuda máxima. Un 33 % menos de tiempo para solicitarla. Y un criterio de población que da tres veces más puntos a un municipio de más de 3.000 habitantes que a uno de menos de 2.001. Y hablamos de un Gobierno que dice llevar la bandera de la defensa del mundo rural".

"Defender el mundo rural no consiste solamente en decirlo. Consiste en entender que muchos pequeños ayuntamientos comparten secretario, no tienen arquitecto municipal, y necesitan asistencia externa para preparar sus proyectos", ha explicado para justificar la necesidad de ampliar el plazo de solicitudes.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha reivindicado que, junto a los grandes proyectos estratégicos, el Fondo "también tiene que llegar a esas pequeñas infraestructuras que permiten mantener servicios y calidad de vida en nuestros pueblos. Por eso hoy le decimos al Gobierno de Azcón algo muy sencillo: si el FITE crece, nuestros pueblos también tienen que notarlo".

Así, la diputada ha recordado que, en noviembre de 2024 y una vez conocida la intención del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón de aumentar la cuantía total del fondo, la Diputación Provincial de Teruel aprobó por unanimidad una propuesta para reclamar que se duplicara la inversión del FITE destinada a los municipios.

"Hoy preguntamos al PP: ¿Por qué votan en Teruel que hay que duplicar estos recursos y cuando gobiernan Aragón mantienen la partida en cinco millones?", ha sentenciado María Ariño.