Atrapavientos consolida su proyección internacional con una gira por Panamá y Guatemala

Imagen del paso de Atrapavientos por Ciudad de Panamá. - ATRAPAVIENTOS

ZARAGOZA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación zaragozana Atrapavientos, dedicada al fomento de la lectura y la escritura, ha vuelto a cruzar el océano Atlántico para compartir con docentes, administraciones públicas y amantes de los libros de Centroamérica su modelo de fomento de la lectura.

La entidad aragonesa inicia de esta manera una nueva gira por Hispanoamérica que les llevará por primera vez a Panamá y, por segundo año consecutivo, a Guatemala, donde regresan tras la excelente acogida de su anterior visita para compartir experiencias con profesionales del ámbito bibliotecario, educativo y cultural.

El coordinador de Atrapavientos, Jorge Gonzalvo, está desarrollando una intensa agenda de formaciones, talleres y conferencias que comenzó el 2 de julio y finalizará el próximo día 9. El viaje cuenta con la invitación del Centro Cultural de España en Panamá (Casa del Soldado), el Centro Cultural de España en Guatemala y numerosas entidades públicas dedicadas al impulso de la lectura, las bibliotecas y la cultura.

"Lo más emocionante de estas invitaciones es comprobar que los proyectos de fomento de la lectura pueden viajar, adaptarse a otros contextos y seguir generando comunidad. Volvemos a Guatemala porque quienes participaron el año pasado nos pidieron que regresáramos, y comenzamos una nueva colaboración con Panamá para trabajar con toda su red municipal de bibliotecas", explica Jorge Gonzalvo.

INFORMACIÓN DIRIGIDA A 150 BIBLIOTECAS EN PANAMÁ

La primera parada de la gira tuvo lugar el jueves y el viernes en Ciudad de Panamá, donde Atrapavientos fue invitada por el Centro Cultural de España en Panamá (Casa del Soldado), en colaboración con la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá.

Allí, Jorge Gonzalvo impartió el programa 'Bibliotecas que inspiran', una formación intensiva dirigida a más de 150 bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Municipales de Panamá, en la que participó también parte del equipo de la Biblioteca Nacional de Panamá.

Las sesiones se celebraron en el Auditorio Gladys Vidal y estuvieron centradas en proporcionar herramientas innovadoras para convertir las bibliotecas en espacios de participación, creatividad y transformación social.

GUATEMALA VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS A ATRAPAVIENTOS La segunda parte del viaje transcurrirá en Guatemala, donde la asociación regresa por segundo año consecutivo tras la experiencia desarrollada en 2025. Invitado por el Centro Cultural de España en Guatemala, con la colaboración de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes, Jorge Gonzalvo participará en el II Encuentro de Literatura Infantil de Centroamérica impartiendo, los días 5 y 6 de julio, el taller 'Estrategias para promover la escritura creativa entre jóvenes'.

La gira continuará el 7 de julio con una reunión de trabajo junto al equipo de la Biblioteca Nacional de Guatemala, impulsada por la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rossina Cazali, para intercambiar experiencias sobre promoción de la lectura y proyectos bibliotecarios.

Al día siguiente, Atrapavientos participará en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA), uno de los principales acontecimientos culturales del país, donde Jorge Gonzalvo ofrecerá la conferencia 'Sembrando palabras para una cultura del diálogo y la concordia' dentro del programa internacional dedicado a las bibliotecas.

La última actividad tendrá lugar el 9 de julio en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Antigua Guatemala, donde Gonzalvo liderará una formación especializada sobre estrategias para fomentar la lectura dirigida a profesionales del ámbito educativo y cultural.

UN PROYECTO QUE SIGUE CRECIENDO FUERA DE ESPAÑA

Con esta nueva gira, Atrapavientos consolida la proyección internacional de un modelo de trabajo que en los últimos años ha despertado el interés de instituciones culturales de ambos lados del Atlántico.

La colaboración continuada con la Red de Centros Culturales de España y con organismos públicos iberoamericanos confirma el reconocimiento alcanzado por la asociación en el ámbito de la promoción de la lectura y la escritura.

Atrapavientos es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Zaragoza y especializada en literatura infantil y juvenil y en el diseño de proyectos de fomento de la lectura y la escritura.

Entre sus iniciativas más reconocidas se encuentran Libros que Importan, el campeonato de improvisación literaria LuchaLibro y RecoLectores, un proyecto de recuperación de la memoria oral y promoción de la lectura en el medio rural.

La entidad recibió el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2022, concedido por el Ministerio de Cultura, y hasta la fecha más de 87.000 personas han participado en sus actividades.