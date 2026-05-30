El Ayuntamiento activa su red de refugios climáticos en más de 60 espacios municipales de la ciudad

Columnas de agua vaporizada para refrescarse. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado las medidas informativas para que la población pueda protegerse mejor del calor y prevenir sus consecuencias. Para ello, se está ya habilitando estos días la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades. En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor.

Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

A esta red básica de refugios climáticos se unen las 22 piscinas municipales de verano, a partir del 6 de junio, que durante las olas de calor --cuando se active el Plan Municipal de Protección Civil-- ofrecerán precios reducidos en las entradas individuales, y el Albergue Municipal, donde se habilitarán espacios con aire acondicionado llegado el momento.

Como cada año, se va a llevar a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor. Asimismo, está previsto activar el protocolo informativo específico que permite enviar de manera personalizada consejos y medidas para evitar riesgos a los socios de los centros de convivencia de personas mayores y a través del servicio de teleasistencia.

Llegado el momento, se pondrán en marcha diferentes medidas para reducir los riesgos a los que puedan están sometidos los trabajadores municipales y las empresas concesionarias por estrés térmico. Entre ellas figura la flexibilización horaria, el aumento de la rotación de turnos o la organización de equipos de trabajo de al menos dos personas para poder detectar síntomas de sobrecarga térmica.

LA HIDRATACIÓN, ELEMENTO CLAVE

La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad.

Como novedad, recientemente se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a las 697 fuentes municipales --aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines-- disponibles, que están todas geolocalizadas en la sede electrónica municipal.

Además, distintos centros cívicos disponen de fuentes con agua fresca para beber como los de Casetas, Delicias, La Cartuja, Oliver (Manuel Vázquez Guardiola), Río Ebro - Edif. José Martí, San José y Valdefierro.

Como complemento al agua de co nsumo directo, la ciudad ha ampliado los "puntos de refresco" para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort.

Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua, con los "remojachicos" del Parque de la Tolerancia (Actur) y la plaza Bámbola, de Valdespartera.

CONSEJOS BÁSICOS DE SALUD

La Sede Electrónica Municipal recopila una serie de recomendaciones a propósito del calor, además de ofrecer distinta información útil, como el mapa de fuentes y de refugios climáticos.

Entre esos consejos de sobra conocidos pero que siempre conviene recordar aparecen el beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed. En este enlace se puedne consultar las ubicaciones de las fuentes de agua potable disponibes en la ciudad: 'www.zaragoza.es/sede/portal/verano/calor?open=fuentes'.

También se anima a evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Se advierte de que, aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, conviene prestar especial atención a las personas más vulnerables: personas mayores, embarazadas, niños y niñas menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias, renales, neurológicas, diabetes, obesidad) o con ciertos tratamientos médicos como diuréticos y otros fármacos.

Se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesites. Durante el día, es recomendable mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor.

Hay que aprovechar para ventilar la casa de madrugada, cuando las temperaturas han descendido. El uso de ventiladores puede aliviar hasta cierto punto los efectos del calor pero no implican un descenso de la temperatura. Para ello puede ser necesario, en su caso, la utilización de aparatos de refrigeración.

Y no son días para excesos físicos. Por ello, se aconseja reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día y en cualquier otro momento que esté haciendo mucho calor. Es mucho mejor planear las actividades para realizarlas por la mañana o cuando las temperaturas no sean tan altas.

Además, usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar, de colores claros. Utiliza sombrero o gorra para protegerte del sol.

La alimentación también resulta clave. Es mejor comer ligero, con más platos fríos, ensaladas, verduras y frutas.

Y para evitar desgracias nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado --especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas--. Tampoco mascotas.

Ante la posibilidad de estar sufriendo un golpe de calor, hay que consultar a un profesional sanitario cuando se den síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.