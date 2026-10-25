El Ayuntamiento de Barbastro licita las obras de reacondicionamiento de las cubiertas del Palacio de Congresos

La actuación permitirá resolver problemas de humedades y mejorar la seguridad de una infraestructura esencial para la programación cultural y la actividad económica de la ciudad. - AYUNTAMIENTO

BARBASTRO (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro mantiene abierto hasta este próximo 9 de noviembre el plazo de presentación de ofertas para ejecutar las obras de acondicionamiento de las cubiertas del Palacio de Congresos, una actuación destinada a corregir los desperfectos ocasionados por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas y a garantizar la conservación y el uso adecuado del principal equipamiento sociocultural de la ciudad.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 266.362,31 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses, con posibilidad de prórroga de otros dos. La intervención responde a las afecciones detectadas en las cubiertas del edificio, que presentan problemas de humedades y abombamientos.

El proyecto contempla trabajos en las cubiertas de la zona multiusos, la caja escénica y el auditorio, con actuaciones de desmontaje de los elementos deteriorados, renovación de los sistemas de impermeabilización y aislamiento, acondicionamiento de lucernarios y remates y reposición de los elementos e instalaciones afectados.

También se realizarán las comprobaciones necesarias para verificar la estanqueidad y el correcto funcionamiento de los sistemas de evacuación de agua.

Redactado por los arquitectos Mario Torrente y Miguel Domper, el proyecto de ejecución establece una intervención integral sobre las cubiertas para subsanar las deficiencias detectadas y mejorar su comportamiento frente al agua y las condiciones meteorológicas. El expediente de contratación se ha tramitado a partir de una memoria justificativa elaborada por el arquitecto municipal y cuenta con los informes técnicos, jurídicos y de fiscalización favorables necesarios para su aprobación.

La resolución, firmada el 16 de octubre, aprueba tanto el expediente como los pliegos que regirán la contratación y ejecución de las obras. La adjudicación se realizará mediante criterios evaluables automáticamente, entre los que figuran la oferta económica y la ampliación del plazo de garantía, con el objetivo de favorecer la eficiencia en el gasto público y la durabilidad de los trabajos.