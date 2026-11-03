El Ayuntamiento de Jaca ofrece sus teléfonos fijos para que los menores puedan avisar a sus familias ante incidencias

La concejal delegada de Educación y Juventud del Consistorio jaqués, Marta Moreno. - AYUNTAMIENTO DE JACA

JACA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaca facilitará a los menores el uso de los teléfonos fijos de las diferentes instalaciones municipales para contactar con sus familias o con las personas adultas responsables cuando surja un imprevisto. Para que todos conozcan este recurso, el consistorio difundirá una campaña informativa en las dependencias municipales y en las redes sociales.

La concejal delegada de Educación y Juventud, Marta Moreno, ha señalado que "queremos que cualquier menor sepa que, si tiene un problema o surge un imprevisto, puede pedir ayuda al personal municipal en las instalaciones del ayuntamiento y contactar con su familia, sin necesidad de llevar un teléfono móvil".

El servicio puede utilizarse ante situaciones como un retraso en la recogida, un malestar físico o cualquier otra incidencia que haga necesario avisar a la familia. Los menores deberán solicitar ayuda al personal responsable de la instalación, que valorará la situación y facilitará la llamada. El uso será puntual y las comunicaciones, breves y concretas.

Moreno ha destacado que "se trata de garantizar que todos los menores sepan que cuentan con este recurso cuando lo necesiten, desde el área de educación y juventud queremos acompañar a las familias con medidas prácticas atendiendo a sus demandas".

La iniciativa responde a una propuesta trasladada al Ayuntamiento por un grupo de familias preocupadas por el uso de los teléfonos móviles entre los menores, reunidas en torno al colectivo 'Adolescencia libre de móviles'. Con esta medida, el consistorio atiende su petición y demuestra que disponer de un smartphone propio no es imprescindible para resolver situaciones cotidianas con autonomía y seguridad.

La medida se enmarca en la reflexión que promueve el colectivo sobre el uso de smartphones durante la infancia y la adolescencia. Entre sus propuestas figura un pacto entre familias para retrasar la entrega del primer teléfono y favorecer un acompañamiento compartido en la adquisición de hábitos digitales saludables.