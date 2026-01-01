El Ayuntamiento de Mequinenza entregará las becas a deportistas a la vuelta de las fiestas de Navidad

Becarios deportivos de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El deporte local será protagonista este mes de enero con la celebración de la Gala de entrega de las Becas Deportivas 2025 del Ayuntamiento de Mequinenza (Zaragoza).

Un acto que se celebró por primera vez en 2021 y que tiene por objeto el reconocimiento público al esfuerzo, la constancia y la proyección de los deportistas de Mequinenza. En total se entregarán 30 becas en un acto que se celebrará en la Sala Goya a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el viernes 9 de enero a las 7 de la tarde. Los importes de cada una de ellas oscilan entre los 158 y los 551 euros, dependiendo de los méritos deportivos conseguidos por cada solicitante durante 2024.

Las cuantías se han determinado tras el correspondiente proceso de baremación de los méritos presentados por cada solicitante, tal y como establecen las bases de la convocatoria, garantizando un reparto ajustado a los resultados obtenidos en competiciones oficiales.

El Ayuntamiento de Mequinenza ha destinado un total de 9.000 euros a la convocatoria 2025 de las Becas Deportivas, una dotación que se ha visto reforzada con 1.000 euros más respecto a la edición anterior.

Un importe al que hay que sumar el de las ayudas que el Consistorio destina anualmente a los clubes deportivos de la localidad, y que en 2025 se incrementaron hasta los cerca de 44.000 euros, consolidando así el apoyo municipal a la práctica deportiva.