El Ayuntamiento de Pinseque construirá un centro cívico tras "quedarse pequeña" la casa de cultura

El alcalde de Pinseque, José Ignacio Andrés, ha explicado que desea construir un centro cívico en este municipio zaragozano dado que "se ha quedado pequeña" la casa de cultura debido al crecimiento demográfico que ha experimentado la localidad y al gran volumen de actividades que promueve tanto el consistorio como el "rico tejido asociativo" de Pinseque.

"Este nuevo centro cívico tendrá aulas polivalentes para realizar actividades de todo tipo, espacios diáfanos para gimnasia, talleres ocupacionales" y otro tipo de propuestas, ha detallado, al estimar que este equipamiento "es lo que más necesita el pueblo a nivel de infraestructuras para seguir ofreciendo servicios de calidad y para todos".

En declaraciones a Europa Press, ha precisado que el equipo de gobierno ya dispone de una memoria valorada del centro cívico que se construirá en "una zona céntrica" y tendrá dos plantas. "Tenemos dos o tres posibles localizaciones" y se analizará técnicamente cuál es la ubicación "más idónea". El proyecto, que tendría un coste de 300.000 euros, se acometerá con fondos propios y del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación de Zaragoza (DPZ).

Se trata de ofrecer "espacios adecuados" para las actividades en las que participan los vecinos y, también, con la posibilidad de continuar cediendo instalaciones al tejido asociativo para desarrollar sus propias propuestas.

Esta es una de las cuatro "potentes" iniciativas que el PSOE desea promover en esta localidad tras ganar de nuevo las elecciones municipales el pasado 26 de mayo y reeditar su mandato en Pinseque. José Ignacio Andrés, que entró en el consistorio en 2015, será de nuevo alcalde del municipio, si bien en estos comicios ha conseguido la mayoría absoluta con ocho de los once concejales que conforman la corporación.

Un total de 1.097 personas, el 62,12 por ciento de los vecinos de Pinseque, han dado su voto a la candidatura liderada por José Ignacio Andrés, por lo que el PSOE pasa de cinco a ocho concejales. El PP baja de cuatro a tres concejales, tras recabar 443 votos, el 25,08 por ciento; mientras que Ciudadanos (Cs) y CHA, que tenían un concejal cada uno, pierden su representación.

APOYO "TOTAL"

"Los resultados hablan por sí solos, la confianza depositada en este proyecto ha sido total y absoluta", ha subrayado Andrés, al observar que sus vecinos han valorado que en los últimos cuatro años "se han ejecutado muchísimas actuaciones".

"Nuestra apuesta es a medio y largo plazo, la gente lo comprende y nos ha permitido consolidar este proyecto para continuar trabajando los próximos cuatro años".

En el anterior mandato se ha apostado por promover "los espacios comunes", ha insistido el alcalde. "Se ha intervenido en 27 viales, se ha ido a la puerta de las casas, mejorando los espacios de convivencia, las plazas. No hemos acometido grandes pirámides doradas, sino que hemos apostado por esta manera de trabajar, que se vieran las mejoras y que llegaran a las puertas de las casas".

De este modo, se ha mostrado dispuesto a seguir trabajando con cuatro acciones "potentes", como el centro cívico, que se acompañará de otros proyectos inmediatos. En primer lugar, ha mencionado la ampliación del acceso a la urbanización Prados del Rey, "para que tenga dos carriles definidos, dos arcenes y las luminarias pertinentes", mejorando el acceso a este núcleo.

ANDADOR Y CARRIL BICI

También se acometerá el andador peatonal y el carril bici que conectarán el casco urbano con la urbanización Lago Azul. "El camino de Mezalocha es una zona muy agradable para pasear e ir con la bici", ha apreciado, al señalar que con este proyecto "se da salida a esa demanda de ocio que existe en esa zona y se apuesta, a la vez, por seguir uniendo los tres núcleos de población, no solo con servicios sino también físicamente".

Asimismo, desea construir un campo de fútbol once "muy demandado por la comunidad deportiva", junto a las nuevas piscinas municipales. Estos son los cuatro proyectos "más costosos" y de mayor envergadura, si bien ha mencionado otras actuaciones como el rebaje de todas las aceras para eliminar todas las barreras arquitectónicas y promover "un pueblo más accesible".

"El ayuntamiento tiene un presupuesto de casi cuatro millones de euros y el buen trabajo económico que se ha hecho desde la Concejalía de Economía y Hacienda nos permite entrar en inversiones importantes sin correr riesgos".

UN EQUIPO JOVEN Y CON EXPERIENCIA

José Ignacio Andrés ha asegurado que tras los comicios tiene "una espina clavada" y es que el grupo de Chunta Aragonesista no ha logrado mantener su concejal en el consistorio. "Ha sido un grupo que en estos cuatro años ha llevado concejalías, ha trabajado bien, con buenos resultados en su gestión, y esperaba que ese trabajo se recompensara con el apoyo de las urnas, pero no ha sido así".

En el caso de Ciudadanos, ha advertido de que presentaban "una lista fantasma con gente que no está empadronada ni vive aquí y con la que querían avalar su presencia en instituciones de ámbito superior, pero si no viven aquí es difícil que conozcan las necesidades" de los vecinos, ha aseverado. Del PP, ha opinado que "no ha sabido ser alternativa al actual gobierno" y, todo ello, ha desembocado en el apoyo mayoritario de los vecinos al proyecto socialista.

En cuanto a la candidatura del PSOE, que conformará el nuevo equipo de gobierno con ocho concejales, Andrés ha indicado que aúna a personas jóvenes con experiencia, con "perfiles diversos, plurales e intergeneracionales".

"Dedicarán muchas horas a sus concejalías, hay dos concejales que están jubilados pero los otros seis estamos en activo y tenemos entre 20 y 50 años". Andrés tiene dedicación exclusiva, pero el resto de sus concejales "tendrá que compatibilizar su trabajo con la concejalía". Ha incorporado a dos mujeres independientes, la cuarta y la octava de la lista, que se han sumado a su proyecto, ha agregado.

Andrés ha expresado su agradecimiento a sus vecinos por la confianza depositada en su candidatura, al tiempo que ha apuntado que los resultados suponen "una responsabilidad enorme". Ha garantizado que el trabajo y la constancia serán su "hoja de ruta".