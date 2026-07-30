El Ayuntamiento de Teruel aprueba inversiones por más de un millón de euros para mejoras urbanas

Archivo - El Ayuntamiento de Teruel en una sesión plenaria. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL - Archivo

TERUEL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este jueves, 30 de julio, tres proyectos de inversión por un importe superior a 1,1 millones de euros destinados a mejorar la accesibilidad urbana, modernizar instalaciones deportivas y actuar sobre infraestructuras municipales. Las iniciativas, financiadas en su mayor parte con cargo al superávit municipal, han sido dadas a conocer por la alcaldesa, Emma Buj, tras la celebración del pleno.

La actuación de mayor envergadura corresponde al proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en el Primer Ensanche, que contará con un presupuesto de 925.077 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Las obras se desarrollarán en dos fases. La primera actuará sobre la calle José Torán y sus conexiones con las vías adyacentes, con una inversión de 332.294 euros, mientras que la segunda abarcará las calles Miguel Servet, Maestro Fabregat, Magisterio, Fernando Hué y Tres de Abril, con un presupuesto de 592.782 euros.

Buj ha destacado que la calle José Torán constituye "la de mayor tráfico peatonal" del Primer Ensanche al ser la prolongación natural del Viaducto Viejo y una de las principales conexiones entre este barrio y el centro histórico.

El proyecto se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y dará continuidad a intervenciones realizadas anteriormente tanto en el entorno del colegio Ensanche como en las calles San Fernando y San Vicente, ejecutadas con fondos de la estrategia DUSI.

ACTUACIÓN SOBRE EL ARBOLADO Y EL PABELLÓN LAS VIÑAS

El proyecto contempla además un estudio individualizado del arbolado existente, ya que las raíces de algunos ejemplares de platanero han provocado el deterioro de las aceras y dificultades para el tránsito peatonal.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la intención es conservar el mayor número posible de árboles, siempre que su estado sanitario y las condiciones técnicas permitan compatibilizar su mantenimiento con la mejora de la accesibilidad.

Con carácter general se mantendrá la anchura actual de las aceras, aunque en la margen derecha de la calle José Torán, en sentido avenida Ruiz Jarabo, se ampliará en unos 80 centímetros. También se reconfigurarán distintos pasos de peatones.

El pleno ha aprobado igualmente el proyecto de renovación del pavimento deportivo del pabellón Las Viñas, dotado con 130.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Las actuaciones consistirán en la sustitución del actual suelo de caucho por uno nuevo y en la reposición de la señalización de las distintas pistas deportivas. La alcaldesa ha señalado que el pavimento presenta un importante desgaste, con pérdida de elasticidad y problemas de planeidad, por lo que la intervención permitirá modernizar una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

Por otro lado, se ha dado luz verde a la reparación del muro de la Cuesta de la Jardinera, con una inversión de 51.656 euros. Los trabajos estarán orientados a recuperar su aspecto original mediante actuaciones de conservación que preserven el mayor número posible de materiales existentes y eviten sustituciones o demoliciones generales.