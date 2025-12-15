El Ayuntamiento de Teruel aprueba los presupuestos de 2026 que ascienden a 50.892.000 euros

Momento de la votación del pleo del Ayuntamiento de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamento de Teruel ha aprobado el presupuesto municipal del año 2026 con los votos a favor del grupo Popular y los votos en contra de Teruel Existe, PSOE y Vox. Unas cuentas que, conjuntamente con el presupuesto general consolidado, ascienden a 51 millones de euros, si bien, el presupuesto propio del Ayuntamiento es algo inferior, 50.892.000 euros, un 0,92% más que en el ejercicio anterior.

Esta cantidad tiene un incremento de 250.000 euros con respecto al borrador presentado a principio del mes de diciembre, debido a que se han aceptado varias enmiendas presentadas por los grupos de Teruel Existe y Vox.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha lamentado el voto en contra de toda la oposición a unos presupuestos pensados para mejorar la vida de los turolenses. "Unas cuentas que apuestan por modernizar la ciudad, invertir en mantenimiento y acometer nuevos y grandes proyectos, además de impulsar la vivienda que es uno de las mayores preocupaciones de los ciudadanos turolenses", ha manifestado la alcaldesa.

ENMIENDAS ACEPTADAS

El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel ha aceptado la enmiendas al presupuesto de 2026 presentada por Vox y por importe de 250.000 euros para acometer el ensanchamiento de la carretera de Villaspesa, en un tramo de 1 kilómetro, y el encauzamiento de la acequia Argentera.

Los populares también han aceptado una segunda segunda enmienda de Vox para el programa de actividades Muévete por importe de 7.500 euros que se dedicarán a actividades para los jóvenes de 14 a 17 años los sábados por la tarde o vísperas de festivos con un DJ, guardia de seguridad y bebida sin alcohol en el centro de ocio.

En cuanto a Teruel Existe, el grupo Popular ha recogido en el Presupuesto una enmienda por importe de 30.000 euros para la redacción de un proyecto de Escuela Infantil en el Polígono Sur donde el Ayuntamiento dispone de parcelas dotacionales.

El equipo de Gobierno del PP no ha aceptado ninguna enmienda del Partido Socialista porque, según ha argumentado la concejal de Hacienda Carmen Romero, los socialistas han hecho un "copia y pega" de las enmiendas de los dos años anteriores. Romero se ha extrañado que sigan presentando las mismas propuestas "que si no han sido valoradas y tenidas en cuenta en años anteriores, tampoco lo van a ser en este".

La alcaldesa, que ha calificado el pleno como "el más importante del año", ha lamentado que Teruel Existe y PSOE sean incapaces de apoyar el presupuesto "del que no critican las partidas con las que parecen estar de acuerdo --ha señalado-- sino que lo único que hacen es pedir algunas otras". Buj ha manifestado que "más allá de Vox que sí que ha hecho alguna puntualización a determinadas partidas, tanto el Partido Socialista como Teruel Existe no han criticado las partidas que hay en el presupuesto, lo que han dicho es que quieren algunas partidas más, pero no han quitado ninguna de las que propone el Partido Popular en el Presupuesto, lo que quiere decir que son unos buenos presupuestos"

En cuanto a las críticas de estos grupos a que son unas cuentas continuistas, Buj ha respondido, que "claro que si, porque si algo funciona hay que seguir con ello y en los últimos años Teruel está teniendo un salto cuantitativo y cualitativo en las inversiones y así va seguir en este presupuesto que cuenta con 12 millones de euros de inversión".

A Vox le ha respondido que el presupuesto no tiene partidas ideológicas, como ha criticado su portavoz, Elena Fernández.

"El Partido Popular está lejos de practicar un uso ideológico del presupuesto como si hacen desde el Ministerio de la Igualdad", ha señalado Buj.

CONTESTACIONES DE LA CONCEJAL DE HACIENDA A LA OPOSICIÓN

La concejal de Hacienda, Cramen Romero, que ha sido la responsable de defender todas las partidas económicas que contempla el Presupuesto de 2026, ha ido respondiendo una por una todas las críticas vertidas por los grupos de la oposión a lo largo del pleno extraorinario.

En respuesta al portavoz de Teruel Existe, que ha criticado al equipo de Gobierno por sólo haberles aceptado una enmienda, la concejal de Hacienda, Carmen Romero le ha contestado que "no se enteran ni de cómo funcionan las reglas del juego en un ayuntamiento" y les ha recriminado que propongan enmiendas quitando dinero del capítulo de gasto corriente para financiar inversión, "algo que no se puede hacer".

Al grupo socialista, Romero les ha afeado que hayan hecho un "copia y pega" de las enmiendas de los dos años anteriores y se ha extrañado que sigan presentando las mismas propuestas. "Si no han sido valoradas y tenidas en cuenta en años anteriores, tampoco lo van a ser en este".

Respecto a Vox, que ha reprobado la partida de cooperación al desarrollo porque en el extranjero --ha dicho su portavoz-- "no se fiscaliza el dinero que llega", la concejal de Hacienda le ha invitado a interesarse por todos los proyectos que se están ejecutando en los países más pobres gracias a la aportación que se está haciendo con este fondo de cooperación. "Si les ayudamos en sus países no se verán obligados a salir de ellos", ha señalado.

Buj, ha cerrado las intervenciones del pleno que ha durado por espacio de 90 minutos, afirmando que el Presupuesto de 2026, refleja el compromiso firme del equipo de Gobierno con una ciudad que avanza a buen ritmo para todos los turolenses.

"Apostamos por un Teruel más accesible, más seguro, más verde y con mejores servicios públicos", ha manifestado la alcaldesa quien ha asegurado que en 2026 continuarán transformando las calles de la ciudad, los barrios, potenciando la vivienda, reforzando las políticas sociales y escuchando a todos los vecinos a través de los presupuestos participativos.

"Hemos cumplido con responsabilidad fiscal, congelando tasas e impuestos por tercer año consecutivo, y seguiremos trabajando con la misma seriedad para que Teruel siga siendo una ciudad de oportunidades y calidad de vida".

PROYECTOS DE CIUDAD

El Ayuntamiento mantiene su apuesta por una ciudad segura, accesible, verde y con infraestructuras renovadas. El presupuesto supera los 12 millones de euros en inversiones, permitiendo actuar en todos los barrios.

Una vez finalizados proyectos de envergadura como la piscina climatizada de Los Planos, el ascensor del Carmen, la primera fase del centro Sociocultural de San León o la Cuesta de los Gitanos, el equipo de Gobierno incluye en este presupuesto el inicio de otros grandes proyectos como el concurso de ideas para la construcción del Auditorio de Teruel (50.000 euros), el Parque de las Estrellas en el Polígono Sur (50.000 euros), la segunda fase del Centro Sociocultural de San León como residencia de usos sociales (1.500.000 euros), la nueva sede de la Policía Local (1.000.000 euro) o la iluminación monumental del Acueducto, Torreón Bombardera y Muralla (652.572 euros).

El equipo de Gobierno no se ha olvidado en el Presupuesto de incluir el mantenimiento y mejora de las calles de la ciudad. Así, incluye partidas para el acondicionamiento como de la Calle Fuentebuena (1.000.000 euro), la reforma de la Plaza de la Marquesa (118.000), la carretera de San Julián (1.000.000 euro) o la Calle Mosén Peras (200.000 euro) .

En seguridad, de la ciudad se van a instalar más de 60 cámaras y se van a invertir más de 1.000.000 euro en la nueva sede de la Policía Local, en mejorar equipamientos, formación y dispositivos de seguridad.

"Una apuesta importante por la seguridad de la ciudad, para seguir siendo una de las ciudades más seguras de España", ha comentado Carmen Romero.