El Ayuntamiento de Teruel aprueba por unanimidad crear una línea de bus para conectar la estación con el nuevo hospital

Sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal de Teruel ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos --PP, Teruel Existe, PSOE y Vox-- la modificación del contrato del servicio de transporte urbano adjudicado a Autobuses Urbanos de Teruel S.L. para incorporar una nueva línea lanzadera, denominada Línea H, que conectará la actual red de autobuses con el nuevo Hospital Obispo Polanco.

La nueva línea entrará en servicio el próximo 1 de septiembre y nace como una solución temporal hasta la adjudicación de la nueva concesión del transporte urbano de la ciudad.

El Ayuntamiento prevé sacar a licitación las nuevas líneas a lo largo del mes de septiembre. Ese futuro contrato ampliará la cobertura del transporte público a barrios como el Arrabal y el Carrel, que hasta ahora no han dispuesto de este servicio, y adaptará la red a las nuevas necesidades de movilidad que plantea la puesta en funcionamiento del nuevo hospital.

La alcaldesa, Emma Buj, ha destacado que la aprobación de esta modificación contractual responde a la necesidad de garantizar desde el primer momento una conexión de transporte público con el nuevo centro hospitalario, ante el próximo inicio del grado de Medicina y la progresiva puesta en marcha de las consultas externas.

"Hoy hemos aprobado una modificación del contrato del transporte urbano de la ciudad de Teruel para poner en marcha un autobús lanzadera que irá desde la estación de autobuses hasta el nuevo hospital", ha explicado Buj.

Buj ha señalado que se trata de una modificación temporal, a la espera de la nueva licitación, que permitirá ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de los turolenses. Un transbordo gratuito desde cualquier línea urbana Uno de los aspectos más destacados de la nueva Línea H es que tendrá su punto de partida en la parada de autobús urbano de la Estación de Autobuses de la Ronda de Ambeles.

Esta ubicación permitirá conectar la lanzadera con todas las líneas actuales de la red. "Cualquier ciudadano con su billete de autobús podrá coger su autobús habitual, bajarse en la estación de autobuses y ahí, con el mismo billete y sin mayor coste, hacer un transbordo hasta el hospital", ha subrayado la alcaldesa.

De esta forma, la elección de la Estación de Autobuses como punto de inicio y final permitirá que los usuarios procedentes de cualquier barrio puedan enlazar con la nueva línea sin necesidad de modificar las rutas actuales.

Además, la ubicación facilitará la conexión con las personas que llegan a Teruel desde los pueblos a través de la Estación de Autobuses. La parada de Ronda de Ambeles se ampliará con la eliminación de dos plazas de aparcamiento, lo que permitirá que dos autobuses puedan detenerse de forma simultánea. Esta actuación mejorará tanto el funcionamiento de la nueva Línea H como el del resto de líneas urbanas.

RECORRIDO

La Línea H tendrá un recorrido circular con inicio y final en la Estación de Autobuses. Desde este punto, el autobús circulará en dirección a la carretera de Alcañiz y continuará hasta la nueva glorieta construida en este vial.

Desde allí accederá al nuevo vial de acceso al hospital y llegará hasta el aparcamiento norte del nuevo Hospital Obispo Polanco, donde se encuentran las consultas externas y existe una parada específica para el autobús. El regreso se realizará por el mismo itinerario hasta la Estación de Autobuses.

A lo largo del recorrido urbano, los usuarios podrán subir y bajar en las diferentes paradas existentes. Además, el Ayuntamiento establecerá tres nuevas paradas provisionales que estarán debidamente señalizadas.

La alcaldesa ha explicado que el recorrido también permitirá atender a vecinos de zonas próximas a la carretera de Alcañiz. "Si vives en San León te va a pasar por la puerta", ha comentado, mientras que las personas residentes en barrios como la Fuenfresca o el Ensanche podrán realizar el enlace en la Estación de Autobuses con su línea habitual.

La nueva línea prestará servicio exclusivamente los días laborables. El autobús iniciará los recorridos a las 7.30 horas desde la Estación de Autobuses y finalizará el último trayecto a las 20.30 horas.

La frecuencia será de un autobús cada 30 minutos durante la mañana, hasta las 15.00 horas, y de una hora durante la tarde. Esta planificación responde a las necesidades previstas para las primeras consultas externas y para el alumnado del grado de Medicina que se impartirá en el hospital a partir del próximo mes de septiembre.

Por la mañana, la línea atenderá tanto a las consultas externas como a la Universidad, mientras que por la tarde prestará servicio principalmente a los estudiantes.

El campus turolense iniciará el grado de Medicina el próximo 7 de septiembre, mientras que corresponde al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón confirmar la fecha efectiva de inicio de las consultas externas.

La modificación contractual aprobada por el Ayuntamiento tendrá efectos desde el 1 de septiembre para garantizar que el servicio esté disponible desde ese momento.

Buj ha explicado que el Ayuntamiento no ha podido incorporar esta modificación al último pleno ordinario porque era necesario conocer previamente los horarios universitarios. "En la universidad sabemos qué día empieza, el 7 de septiembre, pero los horarios dependen de los profesores y de sus necesidades", ha explicado.

La alcaldesa ha avanzado que el servicio tendrá carácter flexible y podrá adaptarse conforme avance la puesta en funcionamiento del nuevo hospital. Las primeras consultas externas comenzarán a trasladarse en septiembre y, durante los meses siguientes, se incorporarán nuevos servicios.

"Vamos a hacer cuantas modificaciones sean necesarias para ir adaptando el transporte urbano a las necesidades del hospital", ha afirmado Buj, quien ha advertido de que la modificación aprobada esta mañana "ha sido la primera, pero probablemente no sea la última".

El objetivo municipal es que la red de transporte público evolucione al mismo ritmo que la actividad del nuevo Hospital Obispo Polanco y responda a las necesidades de movilidad de pacientes, familiares, profesionales, estudiantes y ciudadanos.

El coste anual previsto para la prestación de la Línea H asciende a 140.721 euros. El Ayuntamiento ha señalado que la previsión inicial de usuarios es reducida, debido a que el traslado de servicios al nuevo hospital será progresivo y a que las primeras consultas externas tendrán todavía un volumen limitado.

No obstante, Buj ha defendido la necesidad de garantizar el servicio desde el inicio. "Con un solo turolense que necesite el autobús, nosotros tenemos que poner el autobús", ha manifestado.

El servicio se prestará inicialmente con el autobús de reserva de gran tamaño que Autobuses Urbanos de Teruel ofertó en el proceso de adjudicación. La empresa dispone también de vehículos de menor capacidad, por lo que el Ayuntamiento podrá adaptar el vehículo a la demanda en función del uso real de la línea.